Detienen a dos extranjeros por una red de matrimonios de conveniencia: investigan siete enlaces fraudulentos

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas y ha abierto investigaciones sobre otras siete, como posibles responsables de delitos relacionados con falsificación de documentos, vulneración de los derechos de ciudadanos extranjeros y facilitación de la inmigración irregular en Córdoba. La operación ha revelado una red dedicada a organizar matrimonios de conveniencia.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación comenzó a raíz de los controles habituales que la Policía Nacional realiza sobre los expedientes de regularización por vínculos afectivos. Los agentes detectaron irregularidades en diversos enlaces civiles y parejas de hecho, constituidas entre ciudadanos españoles y extranjeros.

Matrimonios ilegales

Tras profundizar en las indagaciones, se identificaron siete matrimonios fraudulentos, cuyo único propósito era permitir que ciudadanos en situación irregular obtuvieran de manera ilegal la residencia en España, eludiendo los requisitos establecidos por la Ley de Extranjería.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación fue la constatación de que no existía relación sentimental alguna entre los miembros de las parejas. En varios de los casos analizados, los contrayentes ni siquiera compartían un idioma común, teniendo que recurrir a terceras personas para que actuaran como intérpretes en sus encuentros, lo que evidenciaba la inexistencia de un proyecto de vida en común.

En la investigación han estado implicados dos profesionales del ámbito del Derecho que, según los indicios recabados, eran plenamente conocedores del carácter fraudulento de los matrimonios y colaboraban activamente en la tramitación de la documentación ante la Administración, facilitando así la consecución del objetivo ilícito.

La operación se ha saldado con la detención de dos ciudadanos extranjeros y con la imputación de siete personas más, quienes han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por la presunta autoría de los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular.