Detectado un brote de legionella en el Parque de Bomberos de Dos Hermanas: Vox exige responsabilidades

Un brote de legionella ha sido detectado en las instalaciones del Parque de Bomberos local de Dos Hermanas (Sevilla). Por el momento, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, hay un positivo en legionella en el depósito de agua caliente, por lo que se están haciendo las gestiones pertinentes para poder solucionar el grave problema. Desde Vox, su portavoz y candidato en el municipio, Adrián Trashorras, ha asegurado que, “dada la gravedad del asunto, consideramos que hay que exigir responsabilidades, porque toda atención con nuestro Cuerpo de Bomberos es poca y esto es un hecho grave que consideramos que se podía haber evitado”.

Así, desde este viernes y hasta el próximo lunes, los bomberos se tendrán que duchar, lavar, etc. en las instalaciones del Polideportivo Ramón y Cajal, que sólo está abierto hasta las 23:00 de la noche, lo que podría suponer un grave problema en caso de que hubiera una intervención pasada esa hora. La responsabilidad, cómo no, es de un PSOE que en Consistorio de Dos Hermanas debería vigilar y cuidar a su propio cuerpo de bomberos. Sin embargo, lo único cierto es que les tienen completamente olvidados. Como ejemplo, basta comentar que el pasado 8 de marzo era el Día del Bombero Local y los agentes tuvieron que buscárselas para celebrarlo, toda vez que el Ayuntamiento socialista no hizo acto oficial alguno. Sólo Vox les acompañó.

Sea como fuere, y volviendo al brote de legionella, no será hasta el lunes cuando se instale un módulo de duchas en el hangar de vehículos, hasta que se arregle el agua caliente. De momento, el Parque de Bomberos se está cocinando con el agua del grifo, se están usando los lavabos para lavarse cara y dientes, se están llenando los camiones de extinción con agua del propio Parque e incluso algunos bomberos se duchan con agua fría, pues consideran que es seguro hacerlo. Según fuentes conocedoras, existen dos depósitos independientes y el problema está en el de agua caliente.

Vox

El portavoz del Grupo Municipal y candidato a la alcaldía de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, informa que “se ha detectado un brote de legionella en las instalaciones del Parque de Bomberos local”, por lo que “hemos solicitado información sobre las medidas adoptadas para minimizar, reducir y solucionar la incidencia y las actuaciones adoptadas para que no se vuelva a producir”.

“Asimismo, también hemos solicitado la indicación de la empresa y de los empleados que se hayan encargado de su subsanación, así como la formación o preparación técnica que poseen”, añade Trashorras.

Trashorras resalta que “tenemos derecho a saber si han mandado el informe a Sanidad. Porque lo cierto es que los trabajadores del Parque de Bomberos no han sido informados oficialmente ni el gobierno local ha emitido comunicado oficial al respecto.”

Así, el candidato a la alcaldía nazarena recuerda y concluye que “en el día de ayer, fuimos a felicitar a nuestros bomberos conmemorando la fiesta de su patrón, San Juan de Dios. Hacen un gran servicio a la comunidad y hay que investigar las causas y el alcance de este brote. Esto no puede volver a ocurrir”.