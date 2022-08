Desembarco inminente de una gestora en Cs Andalucía: «Será algo coral, sin cabezas destacadas»

Las riendas de Ciudadanos (Cs) Andalucía las cogerá de forma «inminente» una gestora, tal y como ha podido saber en exclusiva OKDIARIO Andalucía. Fuentes del partido a nivel nacional aseguran a este periódico que, como muy tarde, será el próximo lunes cuando la gestora desembarque en la formación naranja que, recuerden, se ha quedado sin representación política en la comunidad.

«Será algo coral, sin cabezas destacadas», aseguran fuentes destacadas de Cs, que añaden, a fin de cuentas, que es «como tiene que ser una gestora». En este sentido, cabe recordar que hace unas semanas el portavoz del proceso de refundación de Cs y diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, declinaba tomar el relevo de Juan Marín al frente de la formación en Andalucía, responsabilidad que se antoja más que complicada tras el descalabro naranja el pasado 19J, cuando perdió toda su representación parlamentaria.

Díaz ya apuntó entonces a un órgano gestor que asuma la dirección del partido en la comunidad tras la dimisión de Marín en la noche del pasado 19 de junio, apenas conocerse el resultado electoral. Su marcha, no obstante, aún no se ha hecho efectiva de forma formal, tal y como ha reconocido el propio Marín. Díaz se descartaba como nuevo coordinador autonómico, tarea que desde el propio Cs califican a este periódico como un «suicidio», ya que nadie quiere estar al frente del «hundimiento».

Hasta que entre la gestora, que, insistimos, será en los próximos días, son los dirigentes nacionales, la secretaria general Marina Bravo y el secretario de Organización Borja González, los responsables «de pilotar» el proceso de transición del barco a la deriva que representa actualmente la formación, y han sido ellos quienes han decidido también «el órgano que dirigirá Cs en Andalucía»… Que finalmente será una gestora, como ya avanzó este periódico hace semanas.

Juan Marín

El que fuera durante la última legislatura vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha expresado en distintas ocasiones su disposición a «colaborar» con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la nueva legislatura, pero sin integrarse en el Gobierno que diseñe para la nueva legislatura porque «cada uno nos debemos a un proyecto». Y así ha sido. Marín ha quedado fuera del Gobierno y todo apunta a que cogerá el cargo de adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, como también contó hace semanas OKDIARIO Andalucía.

Un día después de que Moreno desvelase que Marín había declinado su oferta para seguir en el Gobierno andaluz pero no cerrara la puerta a poder contar con él «en un futuro», el ya ex líder regional de Cs explicó que había trasladado a Moreno que está «a su disposición para ayudarle en aquello que considere», pero insistía una vez más en que «no voy a formar parte del Gobierno».

«Han sido cuatro años muy duros y hay una gran amistad. Los andaluces han sabido reconocer ese trabajo y ahora, pues sencillamente me pongo a su disposición, como le he dicho, para ayudarle en aquello que él considere pero no voy a formar parte del Gobierno», explicaba Marín, que agradecía de igual modo el «ofrecimiento» de Moreno pero dejando claro que «cada uno nos debemos a un proyecto».

«Yo sigo en Cs y lógicamente en aquellas cuestiones que pueda colaborar sabe que cuenta con mi total apoyo, igual que algunos diputados y compañeros que me han preguntado si me pueden llamar y yo estaré para lo que necesiten, pero desde otra posición», recalcaba.