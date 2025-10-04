Cuándo visitar gratis los museos de Málaga: listado, cómo conseguir la entrada y horarios

Cuando pensamos en Málaga, no sólo lo hacemos por sus playas y terrazas, sus bares o su oferta de ocio. Málaga es también cultura, teatros, y como no, museos como el dedicado a su hijo más predilecto, Picasso. Pero no sólo este. Hay muchos museos en Málaga y lo mejor, es que hay días en que puedes visitarlos gratis. ¿De qué modo? Toma nota que te lo contamos a continuación.

En los últimos años, Málaga ha sabido ponerse en el mapa cultural de España y también, tenemos que decir, de Europa. Y es que si bien son ya famosos mundialmente el Museo Picasso o el Centre Pompidou, no podemos dejar de mencionar otros museos, tal y como es el caso del Revello de Toro o incluso el Museo Aeronáutico. Y a estos hay que sumarle el hecho de que se trata de museos en los que ver y descubrir, mucho más que sus cuadros u obras colgados en la pared. Muchos programan talleres, visitas guiadas, música o incluso teatro. En definitiva, son espacios vivos que forman parte de la ciudad y que, en determinados momentos de la semana, y también en fechas señaladas, puedes disfrutar sin pagar un solo euro.

Listado de museos gratuito

Como te avanzamos, la oferta de museos en Málaga es variada. Te dejamos un listado con los horarios de cada uno, resaltando cuando son gratuitos.

Museo Carmen Thyssen Málaga : es de los más famosos de Málaga y lo mejor es que lo puedes visitar gratis los domingos desde las 16:00 . En cuanto al horario habitual: martes a domingo 10:00–20:00; lunes cerrado.

: es de los más famosos de Málaga y lo mejor es que lo puedes visitar los . En cuanto al horario habitual: martes a domingo 10:00–20:00; lunes cerrado. Museo Picasso Málaga : el otro imprescindible de Málaga. No te lo puedes perder, pero si quieres entrar gratis que sepas que es las 2 últimas horas de los domingos y el 27 de octubre (aniversario). Horario variable: 10:00–18:00/19:00/20:00 según temporada.

: el otro imprescindible de Málaga. No te lo puedes perder, pero si quieres entrar que sepas que es las y el (aniversario). Horario variable: 10:00–18:00/19:00/20:00 según temporada. Colección del Museo Ruso : este otro museo es gratis los domingos desde las 16:00 y en jornadas especiales (cambios de exposición); también el 25 de marzo (aniversario). El horario habitual es de martes a domingo 9:30–20:00; lunes cerrado.

: este otro museo es los y en jornadas especiales (cambios de exposición); también el (aniversario). El horario habitual es de martes a domingo 9:30–20:00; lunes cerrado. Centre Pompidou Málaga : siempre lleno de turistas, pero es gratis los domingos desde las 16:00 y en jornadas especiales por cambios de exposición. El horario habitual 9:30–20:00; en verano 11:00–22:00 (viernes y sábados hasta 23:00 en fechas indicadas); martes cerrado.

: siempre lleno de turistas, pero es gratis los y en jornadas especiales por cambios de exposición. El horario habitual 9:30–20:00; en verano 11:00–22:00 (viernes y sábados hasta 23:00 en fechas indicadas); martes cerrado. Museo Casa Natal Picasso : es gratis los domingos desde las 16:00 y 25 de octubre (octubre picassiano). El horario: todos los días 9:30–20:00 (24 y 31 diciembre. hasta 15:00); los días 1 de enero. y 25 diciembre está cerrado.

: es gratis los y (octubre picassiano). El horario: todos los días 9:30–20:00 (24 y 31 diciembre. hasta 15:00); los días 1 de enero. y 25 diciembre está cerrado. Museo Revello de Toro : es gratis los domingos . Horario: de martes a sábado. 10:00–20:00; domingos y festivos 10:00–14:00; lunes cerrado.

: es gratis los . Horario: de martes a sábado. 10:00–20:00; domingos y festivos 10:00–14:00; lunes cerrado. Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) : siempre gratuito . Horario: martes a sábado de 9:00–20:00; domingos de 9:00–15:00; lunes cerrado. También hacen visitas guiadas gratuitas los sábados.

: . Horario: martes a sábado de 9:00–20:00; domingos de 9:00–15:00; lunes cerrado. También hacen Museum Jorge Rando : este museo es siempre gratuito (museo y actividades). El horario es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00; domingos cerrado.

: este museo es (museo y actividades). El horario es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00; domingos cerrado. Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares : es gratis los lunes de 10:00 a 14:00 . (Resto de días, consultar tarifas y horarios).

: es gratis los . (Resto de días, consultar tarifas y horarios). Museo Aeronáutico de Málaga : es siempre gratuito . El horario es los martes de 10:00 a 20:00 y de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00.

: es . El horario es los martes de 10:00 a 20:00 y de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00. MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal) : siempre gratuito . El horario de otoño–invierno es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; y en primavera–verano es de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00; lunes cerrado.

: . El horario de otoño–invierno es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; y en primavera–verano es de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00; lunes cerrado. Teatro Romano : el teatro romano no te lo puedes perder y lo mejor es que es siempre gratuito . El horario es de martes a sábado de 10:00 a 18:00; y domingos y festivos de 10:00 a 16:00; lunes cerrado.

: el teatro romano no te lo puedes perder y lo mejor es que es . El horario es de martes a sábado de 10:00 a 18:00; y domingos y festivos de 10:00 a 16:00; lunes cerrado. Plaza de Toros de La Malagueta (Centro Cultural): la entrada gratuita. El horario es de martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00; lunes cerrado.

Cómo conseguir la entrada gratuita

Con el listado de museos y horarios, ya has podido ver a qué horas puedes entrar por ejemplo en el Pompidou o el Thyssen de Málaga, pero lo cierto es que muchas veces nos vamos a encontrar con una larga cola de gente, precisamente para entrar a esas horas en las que el museo abre sus puertas y deja entrar de forma gratuita.

Si eliges hacer esto, es mejor ir con tiempo y sobre todo, pasar por taquilla porque seguramente necesitarás sacar entrada, aunque sea gratis, pero si deseas tener más margen de tiempo, debes saber que hay días en los que los museos de Málaga, son gratuitos. Son estas fechas señaladas que ahora te enumeramos:

El 28 de febrero, Día de Andalucía.

El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.

El 27 de septiembre, Día del Turismo.

La Noche en Blanco, que suele celebrarse un sábado de mayo.

Te aconsejamos además, revisar siempre la web oficial del museo que quieras visitar. Allí se publican las jornadas de puertas abiertas por aniversarios, inauguraciones o cambios de exposición. Y si vives en Málaga, todavía más fácil: sigue las redes de cada centro o la agenda cultural del Ayuntamiento, porque ahí se anuncia todo con antelación. De esta forma no te perderás ninguna oportunidad de disfrutar gratis de la oferta cultural malagueña.