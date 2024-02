El consejero de la Presidencia de Andalucía: «No se puede luchar contra el narcotráfico con estos medios»

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, ha apuntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el responsable de que la Guardia Civil no disponga de medios para combatir el narcotráfico en las costas del sur de España. «Lo que no se puede hacer es oídos sordos y no hacer caso a nadie, ni a los cuerpos de seguridad, y venir a hablar de éxito», ha criticado el dirigente político en declaraciones a OKDIARIO.

En este sentido, Sanz ha dicho que el Gobierno no puede estar hablando de rotundo éxito en la lucha contra el narcotráfico y que a la vez asesinen a dos Guardias Civiles. Además ha recordado que otros dos agentes estuvieron a punto de fallecer hace unos días como consecuencia de otro atropello de una narcolancha en Sanlúcar de Barrameda.

La solución que plantea el consejero de la Junta de Andalucía es declarar a toda la provincia de Cádiz como una zona de especial singularidad para contar con un mayor número de efectivos de forma permanente en todas las costas gaditanas. «Desde hace mucho tiempo venimos reclamando la dotación de medios personales y materiales suficientes para la Guardia Civil. No se puede conocer desde hace 48 horas que estaban operando aquí esas narcolanchas y solamente enviar, porque no tengan más medios, una mini zodiac frente a grandes narcolanchas. Lo de ayer fue un asesinato premeditado» ha señalado Sanz sobre la intencionalidad de los narcotraficantes a la hora de matar a los guardias civiles en Barbate.

Ahora bien, los reclamos de la Junta de Andalucía y de pequeños municipios costeros como Barbate para fortalecer la seguridad frente al narcotráfico han caído en saco roto. Según ha expresado Sanz el ministerio del Interior no ha respondido a estas peticiones. Además ha advertido que es necesario cambiar la legislación para endurecerla contra los narcotraficantes y que no se ponga en tela de juicio la autoridad del Estado de Derecho ni que se libere inmediatamente a los agresores de los Guardias Civiles.

«No puede ser que los narcotraficantes, que se les pilla con toneladas y toneladas de droga, y las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico piensen que esto desde el punto de vista legal es de mínimas consecuencias», ha denunciado.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha dicho que «tenemos que ser mucho más contundentes y por tanto reformar el Código Penal» para aumentar las penas a aquellos que agredan a algún agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Quiero mostrar en nombre del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y del Gobierno de Andalucía, no solo nuestra conmoción, sino nuestro total apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y de manera muy especial el agradecimiento por su servicio a España, por su servicio a la seguridad de todos los españoles y de todos los andaluces», ha dicho.

Feijóo exige responsabilidades

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como uno de los responsables políticos de la tragedia ocurrida en Barbate, donde dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados tras ser arrollados por una narcolancha de grandes dimensiones. El líder de los populares ha afeado que Marlaska estuviera ese mismo día diciendo que en la zona de la costa gaditana hay un operativo suficiente cuando por la noche murieron dos agentes por falta de medios.

Así lo ha expresado Feijóo durante el inicio de un discurso de campaña en Sarria, Lugo, donde también se encontraba el candidato a la Xunta de Galicia por el PP, Alfonso Rueda. «Creo que en este momento procede empezar con un reconocimiento a los agentes que fueron asesinados ayer en Barbate por cumplir con su deber. Tienen todo nuestro cariño, nuestra consideración, nuestro respeto y nuestra defensa hasta el final», ha agradecido el presidente del PP.

Asimismo, Feijóo ha felicitado a la Guardia Civil y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las detenciones practicadas. «Es imprescindible que todo el peso de la ley caiga en los responsables de estos asesinatos y por supuesto en todas las mafias que hay detrás en esa zona», ha remarcado.

El presidente del Partido Popular también ha reclamado responsabilidades políticas inmediatas. «Lo que ha pasado ayer no puede quedarse simplemente en una mera declaración de condena. Esto necesita responsabilidades políticas al máximo nivel y no en los próximos días sino en las próximas horas», ha zanjado.