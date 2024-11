La concejal del PP en el Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén), Ana María Bernardino, ha insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los incidentes de este domingo en Paiporta (Valencia), zona cero de la catástrofe. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la edil ha tildado a Sánchez de «hijo de puta» y «maricón de mierda». También ha afirmado que se alegra de que le tirasen barro al Rey. Su partido ha pedido la «retirada inmediata del vídeo» y su «disculpa pública», como así ha hecho. Este lunes ha renunciado a su acta.

Las inapropiadas declaraciones de Bernardino arrancan así: «Acabo de ver en directo en televisión la llegada del Rey y de la Reina, del hijo de puta del presidente del Gobierno y del presidente de la Comunidad Valenciana a la zona cero de Valencia». «Se han puesto a tirarles barro, que por una parte me he alegrado muchísimo, porque pienso que el Rey, como jefe del Estado, debería haber tomado medidas desde el minuto uno», prosigue.

«A mí hay gente que me dice que él no puede hacer nada, que eso depende del Gobierno central. Yo no entiendo, ahí me voy a callar, pero me he alegrado mucho de que le tiren barro. Pero hay una diferencia: que él, la Reina y Mazón se han quedado ahí, porque siguen ahí. Siguen con todos los valencianos, hablando con ellos, llenos de barro. Y sin embargo, el maricón de Pedro Sánchez se ha largado en el momento en que le han tirado el primer puñado de barro. Eres un maricón de mierda, Sánchez. Un maricón. ¿Y sabes por qué te has ido? Porque tienes mucho que esconder. Y porque sabes que la culpa de lo que ha pasado en Valencia es del Gobierno central. Y a quien no le guste, que se joda. La culpa ha sido del Gobierno central», sentencia.

La edil del PP en Santa Elena zanja su vídeo reafirmándose en sus insultos: «Yo sé que va a haber gente que me va a criticar, pero me da igual. Me da igual. Sigo pensando que el hijo de puta de Pedro Sánchez es el culpable de lo que ha pasado en Valencia».

Sus «disculpas»

Posteriormente, ya este lunes, Bernardino ha señalado que el vídeo lo subió a sus redes sociales «en un momento de indignación, rabia e impotencia» y ha pedido «disculpas».

«Tras la relevancia» de sus declaraciones, ha difundido un mensaje en su perfil de Facebook: «La realicé en un momento de indignación, rabia e impotencia. Aclarar que en ningún momento quise incitar a nadie al uso de la violencia, por lo cual pido disculpas si a alguien he podido ofender por la citada publicación».

Añade que su «principal objetivo es y será que, desde la unidad, todos centremos nuestro esfuerzo en ayudar a todas estas personas que han perdido a su familiares y bienes personales, tras esta tragedia histórica». «Todos en mi pueblo me conocen y saben que no soy para nada una persona violenta. Al contrario, estamos para dar ejemplo», añade.

Desde la dirección provincial del PP de Jaén han indicado que «el partido, en cuanto tuvo conocimiento, le pidió la retirada inmediata del vídeo y que hiciera una disculpa pública. Y así lo hizo». «Ella se mostró muy arrepentida en cuanto fue consciente de la gravedad de sus palabras», han apuntado.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Santa Elena, Ramón Coloma, ha exigido la dimisión inmediata de Bernardino por sus declaraciones «despreciables» y «llenas de odio, insultos, bulos y falsedades» ante la «tragedia» causada por la DANA.

«Son palabras repugnantes, que incitan al odio y que acaban llamando a situaciones de violencia, como las que precisamente se produjeron ayer y en las que el presidente del Gobierno resultó agredido (…). No puede seguir en el Ayuntamiento y el PP no debería consentir que siga con su acta de concejal ni un solo segundo más», ha afirmado este lunes en una nota.