Cielos nublados y fuertes lluvias en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas a fuertes marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, con especial intensidad en áreas como Grazalema y la Serranía de Ronda, donde se esperan acumulados que podrían superar los 200 mm en 24 horas. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, notable en las mínimas del tercio occidental y en las máximas del interior oriental. Además, se prevén vientos moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de febrero

Lluvias intensas y viento fuerte en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas. Desde la madrugada hasta el mediodía, la posibilidad de chubascos es alta y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente con la humedad en niveles elevados.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua, manteniendo el cielo cubierto y la atmósfera cargada. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 18:51, las temperaturas descenderán, dejando una noche fresca que contrastará con el calor del día. Así, Sevilla se prepara para un día de contrastes, donde el agua y el viento serán los protagonistas indiscutibles.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 8. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, acompañada de un viento que soplará de manera constante a 5 km/h, aunque con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

La tarde promete ser más intensa, con lluvias que se intensificarán y temperaturas que apenas alcanzarán los 16 grados. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo nublado con lluvias suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados. A lo largo de la jornada, se prevén algunas lluvias, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, acompañadas de un viento leve que podría alcanzar ráfagas moderadas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, aprovechando el ambiente tranquilo para realizar actividades diarias. Aunque la lluvia puede hacer acto de presencia, no será un inconveniente para quienes deseen salir y disfrutar de la ciudad.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 15°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se sienta aún más pesado debido a la alta humedad, que rondará el 95%.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 17°C, lo que nos deja con una jornada fresca y húmeda. Con el sol saliendo a las 08:24 y poniéndose a las 18:54, disfrutaremos de unas 10 horas de luz, aunque será mejor estar preparados para un día de paraguas y abrigo.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La jornada en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 15 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será constante, especialmente en la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar un paraguas. La temperatura se mantendrá fresca, así que no olvides abrigarte un poco si planeas salir.

Cielo cubierto y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, donde el mercurio alcanzará los 18 grados, aunque la humedad se mantendrá alta, generando un ambiente algo pesado.

Con la llegada de la tarde-noche, las precipitaciones se intensificarán, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene previsto salir. La sensación térmica podría llegar a los 19 grados, pero la combinación de viento y humedad hará que se sienta más fresco, especialmente al caer la noche.

Granada: cielos cubiertos y lluvia persistente

La jornada en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados. La mañana será especialmente lluviosa, con un ambiente fresco que invitará a abrigarse bien.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente en la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. A pesar de la inclemencia del tiempo, el paisaje granadino puede ofrecer una belleza especial bajo la lluvia, así que no dudes en disfrutar de un paseo, siempre con la ropa adecuada.

Almería: ambiente fresco con chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 11. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá nublado y se anticipan chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el mercurio alcanzará su punto máximo en 18 grados.

Con el viento soplando del suroeste a 35 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h, se recomienda precaución al salir. La tarde-noche se presentará con una alta probabilidad de precipitaciones, por lo que es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien ante el descenso de temperaturas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET