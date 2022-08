Los casos atendidos en Andalucía por posibles pinchazos superan ya el centenar, 9 de ellos en hombres

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido ya a más de un centenar de personas por posibles casos de sumisión química por pinchazos en la comunidad, nueve de ellos en hombres. Hasta la fecha no ha habido ningún caso positivo confirmado de inoculación de sustancias químicas en Andalucía.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha dado cuenta este miércoles de los datos actualizados del Gobierno andaluz a preguntas de los periodistas en Dílar (Granada).

La popular ha hecho alusión al protocolo activado por su departamento con las consejerías de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Salud y Consumo; y Justicia, Administración Local y Función Pública.

«La cuestión es que la víctima desde el primer momento esté atendida», una vez comunicado al 112 o a Urgencias, en tanto «los sanitarios conocen perfectamente el protocolo» ante estos pinchazos, que por sí mismos suponen una «agresión» y por tanto un supuesto delito del que se da cuenta en el correspondiente «parte de lesiones», ha detallado la consejera.

«Algunas veces algunos malévolos se lo toman como la bromita», pero «es una agresión» y por ello «se está cometiendo un delito», ha insistido López, que ha pedido «responsabilidad» y respeto a la «libertad a las mujeres», que tienen «el mismo derecho que los demás a ser libres», «una cuestión que a veces» algunos todavía «no tienen en mente».

Independientemente de que los autores de estos pinchazos no inoculen ninguna sustancia, ponen en riesgo a la víctima. Por ejemplo, si han pinchado con la misma aguja a otra persona puede haber una transmisión de enfermedades, ha recalcado López.

La Policía Nacional advertía semanas atrás de un posible aumento de casos por «efecto imitación». Y así ha sido. Asimismo, el inspector y portavoz de H50, Serafín Giraldo, aseguraba en declaraciones a OKDIARIO que los pinchazos no tienen nada que ver con el concepto de sumisión química: «Creo más en un reto viral que en un intento de sumisión, porque la sumisión significa anulación de la voluntad. Y en este caso no se anula la voluntad. No hay sometimiento de la víctima que sufre el pinchazo, como venía ocurriendo con la escopolamina o con la burundanga».

Por el momento, el caso de la niña de 13 años de Gijón, el que fuera único positivo en éxtasis en España por pinchazo, fue descartado posteriormente por la Policía tras confirmar que se trataba de un falso positivo.