Buscan en aguas de Cádiz a tres narcos caídos al mar durante el temporal

Salvamento Marítimo mantiene activado un operativo para localizar a las tres personas que habrían caído al mar desde una narcolancha durante la noche del jueves, en pleno temporal. La embarcación neumática ha aparecido varada este viernes por la mañana en la playa de la Victoria de Cádiz.

El aviso llegó sobre las 22:00 horas, cuando ya estaba azotando en la provincia la borrasca Claudia. Un cuarto tripulante de la narcolancha sí pudo llegar a tierra y alertó a Salvamento Marítimo, que movilizó uno de sus buques. Según explicó, los náufragos cayeron al mar a unas 2,3 millas (4,26 kilómetros) al sureste del castillo de San Sebastián, en Cádiz.

La narcolancha, de unos 12 metros de eslora, ha aparecido este viernes por la mañana en la orilla de la playa de la Victoria de la capital, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press. Ha sido remolcada por un tractor hasta el paseo marítimo y trasladada a dependencias de la Guardia Civil para su investigación.

El dispositivo de búsqueda de los presuntos narcos sigue sin resultados. En el operativo participa la salvamar Suhail y está prevista la incorporación de un helicóptero de la Guardia Civil, condicionado por el aviso amarillo por vientos y lluvias que afecta a la provincia.

La mar no es una broma. Imágenes que nos deja la Salvamar Suhail, en Cádiz, de su salida nocturna durante la borrasca Claudia. Navegando con vientos con fuerza 7 y 9. Estamos 24/7 para emergencias, pero evita cualquier salida innecesaria. La Agencia Estatal de Meteorología… pic.twitter.com/DHpDPUpY65 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 14, 2025

Rescate en Huelva

Además, Salvamento Marítimo rescató en la tarde del jueves a tres personas que quedaron aisladas en el pantalán de la Marina del Odiel, en Huelva capital, después de que éste sufriera daños como consecuencia de la borrasca Claudia.

Marina del Odiel (Huelva) informa que, a causa del temporal, han sufrido daños en el pantalán y hay varias personas aisladas. Solicitan asistencia para evacuarlos por seguridad. CCS Huelva moviliza la Salvamar Vela, que traslada 3 personas al Muelle de Levante #SeguridadNautica pic.twitter.com/Gor7ogiFBX — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 13, 2025

Según ha informado el servicio de rescarte marítimo a través de sus redes sociales, el aviso del incidente llegó desde la Marina. En la llamada informaban de que, a causa del temporal, habían sufrido daños en el pantalán. Había varias personas aisladas y solicitaban asistencia para evacuarlas por seguridad. El centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Huelva movilizó la salvamar Vela, que trasladó a las tres personas al muelle de Levante.