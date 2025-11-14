Sucesos

Buscan en aguas de Cádiz a tres narcos caídos al mar durante el temporal

Una cuarta persona que sí pudo llegar a tierra dio aviso a Salvamento Marítimo

La narcolancha ha aparecido varada esta mañana en la playa de la Victoria

Narcolancha en la playa de la Victoria de Cádiz. (AUGC)
David García de Lomana

Salvamento Marítimo mantiene activado un operativo para localizar a las tres personas que habrían caído al mar desde una narcolancha durante la noche del jueves, en pleno temporal. La embarcación neumática ha aparecido varada este viernes por la mañana en la playa de la Victoria de Cádiz.

El aviso llegó sobre las 22:00 horas, cuando ya estaba azotando en la provincia la borrasca Claudia. Un cuarto tripulante de la narcolancha sí pudo llegar a tierra y alertó a Salvamento Marítimo, que movilizó uno de sus buques. Según explicó, los náufragos cayeron al mar a unas 2,3 millas (4,26 kilómetros) al sureste del castillo de San Sebastián, en Cádiz.

La narcolancha, de unos 12 metros de eslora, ha aparecido este viernes por la mañana en la orilla de la playa de la Victoria de la capital, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press. Ha sido remolcada por un tractor hasta el paseo marítimo y trasladada a dependencias de la Guardia Civil para su investigación.

El dispositivo de búsqueda de los presuntos narcos sigue sin resultados. En el operativo participa la salvamar Suhail y está prevista la incorporación de un helicóptero de la Guardia Civil, condicionado por el aviso amarillo por vientos y lluvias que afecta a la provincia.

Rescate en Huelva

Además, Salvamento Marítimo rescató en la tarde del jueves a tres personas que quedaron aisladas en el pantalán de la Marina del Odiel, en Huelva capital, después de que éste sufriera daños como consecuencia de la borrasca Claudia.

Según ha informado el servicio de rescarte marítimo a través de sus redes sociales, el aviso del incidente llegó desde la Marina. En la llamada informaban de que, a causa del temporal, habían sufrido daños en el pantalán. Había varias personas aisladas y solicitaban asistencia para evacuarlas por seguridad. El centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Huelva movilizó la salvamar Vela, que trasladó a las tres personas al muelle de Levante.

