La ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, vuelve a Andalucía, pero esta vez no en calidad de candidata a las elecciones sino como conferenciante. Tal y como avanzaba OKDIARIO Andalucía este miércoles, Olona impartirá una lección magistral en la facultad de derecho de Granada sobre «La defensa de los derechos y libertades a través del TC: la inconstitucionalidad de los Estados de Alarma». Ante el anuncio, son varias las cuentas troll que han atacado a la ex candidata de Vox Andalucía por su supuesta remuneración, pero Olona ha salido al paso dando un brutal zasca a una de estas cuentas.

«¿La macarrona Macarena Olona ha comentado lo que va a cobrar por sus conferencias en las universidades ? dice que comenzará en Granada», señalaba la citada cuenta troll. Y ella respondía con este zasca: «Yo se lo aclaro. No percibo ninguna retribución. En ningún concepto».

Yo se lo aclaro. No percibo ninguna retribución. En ningún concepto. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 8, 2022

Granada

La misma Macarena Olona lo anunció a través de sus redes sociales, donde ha recordado que hace unos meses inició un ciclo de conferencias jurídicas en las universidades y que es el momento de retomarlo. «Comenzamos en Granada. A quien tanto debo. La entrada será libre hasta completar aforo», señalaba la ex candidata de Vox por Andalucía.

Asimismo, la misma facultad también ha publicado la convocatoria a la conferencia que será impartida por la ex política el día 15 de septiembre a las 20:00 h. «Apunta en tu agenda: Conferencia de Macarena Olona con el título La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma».

La también ex diputada de Vox por Granada, recuerden, dimitió de todos sus cargos políticos a finales del mes de julio alegando un problema de salud, y ha decidido iniciar una serie de conferencias que, como ven, a la izquierda parece no sentarle bien.