Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador general del PP, ha dicho este martes lo que muchos piensan: que Pedro Sánchez se mantiene en La Moncloa gracias a sus pactos con los proetarras de EH Bildu y los independentistas de Cataluña.

Concretamente, Bendodo asegura que el «pecado capital» de la soberbia «acabará tumbando en la lona» al Gobierno de Pedro Sánchez, si bien cree que, actualmente, el presidente socialista tiene «bien atados» sus apoyos parlamentarios, que actualmente son «los independentistas catalanes y los herederos de ETA», en alusión a Bildu.

Así lo ha manifestado Bendodo este martes en Sevilla, donde ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en el que, al ser preguntado por la posibilidad de que desde la oposición se presentara una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, Bendodo ha respondido que el Ejecutivo socialista «tiene atados sus apoyos» actualmente.

«Son débiles, pero no se han visto en otra», ha añadido el coordinador del PP, quien al respecto ha citado a Podemos, socio de coalición del PSOE, del que ha señalado que «es un partido para protestar, no para gobernar», pero ahora «se ven en el Gobierno y no quieren irse de allí bajo ningún concepto».

No obstante, Bendodo ha opinado que «tiene que ser muy duro presidir un gobierno cuando el 50% del tiempo lo dedicas a resistir y el otro 50% a luchar contra la oposición interna que tienes dentro el Gobierno», así como organizar en Madrid una cumbre de la OTAN que «ha sido un éxito» y, a la vez, tener «a la mitad del Gobierno con la pancarta en la puerta diciendo ‘OTAN no’».

Cambio «inexorable»

De igual modo, el dirigente del PP se ha mostrado convencido de que el presidente Pedro Sánchez convocará las próximas elecciones generales «no cuando le interese a los españoles, sino cuando le interese a él según las encuestas y los datos que maneje», pero también ha augurado que tras dichos comicios se va a producir «de forma inexorable» en España un «cambio de presidente» del Gobierno, porque el «cambio de ciclo» que, en su opinión, se ha plasmado en Andalucía tras las elecciones del 19 de junio «ha sido un gran punto de inflexión que se va a extender a las próximas metas volantes que están en el horizonte», en referencia a las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y a las referidas generales.

Bendodo, no obstante, ha avisado de que «este nuevo ciclo no va a ser fácil» y «ya está siendo muy difícil», con una inflación superior al 10%, con subida del Euríbor, con el «peor mes de junio en creación de empleo en los últimos diez años», y con «un Gobierno débil y con menos capacidad de los que hemos tenido en democracia».

Ha añadido que «cuando Sánchez dice que toda la inflación se debe a la guerra de Putin no está diciendo toda la verdad», y «quiere culpar» a la invasión rusa de Ucrania de «su mala gestión», porque «los precios llevan subiendo desde principios de año en España».

En esa línea, y en una atención a medios posterior a este foro, a preguntas de los periodistas sobre el nuevo paquete de medidas económicas que está previsto que anuncie Pedro Sánchez durante el Debate sobre el estado de la Nación que arranca este martes en el Congreso, Bendodo ha opinado que si un Gobierno elabora un primer paquete de medidas anticrisis «y al poco tiempo tienes que hacer un segundo significa que el primero ha sido un fracaso», y «si tienes que hacer un tercero en tan poco espacio de tiempo significa que el primero y el segundo fueron un fracaso».

«Alguien tiene que decirle al Gobierno que está por el camino equivocado», y «que vuelva a releer el documento de propuestas» que le remitió el PP en materia fiscal y económica, porque «entenderá que no es una propuesta partidista», sino que «se trabajó con sindicatos, empresarios, expertos», según ha subrayado.