Belarra acusa a la Policía de «asesinato racista» en Torremolinos y los agentes estallan: «Miserable»

Los sindicatos policiales han salido al paso de las declaraciones de la líder de Podemos, Ione Belarra, que tildó de «asesinato» la muerte de un hombre por un infarto al ser detenido por la Policía en Torremolinos (Málaga). La diputada pidió el cese de la «violencia policial racista», lo que ha provocado la reacción en cadena de varios sindicatos que la acusan de «oportunista» y «miserable» por «alimentarse del dolor ajeno».

El pasado domingo, un hombre falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de la calle Hoyos de Torremolinos. Los agentes intentaban detenerlo por un presunto robo con violencia. Fueron los propios clientes y trabajadores del local quienes inmovilizaron al presunto ladrón y alertaron a la Policía. A su llegada lo encontraron en avanzado estado de agitación. El hombre, de 35 años, era marroquí.

Las imágenes difundidas en redes sociales que recogen parte de la intervención policial muestran al sospechoso detrás del mostrador, ignorando las indicaciones de los agentes. El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria y tanto los policías como los servicios sanitarios le practicaron sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar en el propio local. El informe preliminar de la autopsia ha determinado que el hombre falleció a causa de un infarto. El estudio toxicológico señala que había consumido drogas.

Según el atestado policial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el hombre amenazó a los agentes con unas tijeras y al grito de «Alá es grande». Los seis policías que intervinieron han declarado que se vieron obligados a efectuar tres descargas cortas con pistolas táser para poder reducirlo y esposarlo.

Decir que “mueres” de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres “mueren” a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya. https://t.co/ghwXxIgXf4 — Ione Belarra (@ionebelarra) December 9, 2025

«Decir que mueres de un infarto mientras la Policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya», escribió Belarra en sus redes sociales tras conocerse los hechos.

El sindicato UFP (Unión Federal de Policía) ha cerrado filas en torno a los policías de Torremolinos «para evitar que gente indeseable alimente el odio y el linchamiento mediático». «Quien se alimenta del dolor ajeno, acabará devorado por él», han advertido a la secretaria general de Podemos, a quien acusan de buscar «rédito político»: «Tu discurso miserable y oportunista sólo confirma lo que ya sabíamos de ti».

👉Quien se alimenta del dolor ajeno, acabará devorado por él. Compañeros, NO, NO y NO estáis solos. pic.twitter.com/f1BTqvfeiw — UFP (@ufpol) December 10, 2025

Además, desde la UFP han anunciado que sus equipos jurídicos están estudiando la posibilidad de «demandar» a la diputada morada.

Por su parte, el sindicato Jupol ha trasladado «su apoyo» a los policías y ha recordado a Belarra «que estamos en un Estado de Derecho, donde los agentes también tienen presunción de inocencia».