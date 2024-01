El Ayuntamiento de Barcelona (PSOE) despide a un músico sevillano por no saber catalán después de 30 años

Después de 27 años ejerciendo de clarinetista en la Banda Municipal de Barcelona, el músico sevillano José Joaquín Sánchez (53 años) ha sido despedido por el Ayuntamiento socialista de la ciudad. El motivo: no haber podido demostrar en un examen su nivel de catalán C1. Después de casi tres décadas demostrando su profesionalidad y sus dotes musicales nada importa, pues ha sido sometido a la doctrina lingüística independentista y despedido por no tener un nivel de catalán que muchos catalanes tampoco podrían demostrar en un examen. Es un ejemplo más de cómo el independentismo utiliza el catalán como un arma discriminatoria contra el resto de españoles.

Después de 27 años trabajando como interino en el Ayuntamiento de Barcelona, el socialismo sometido al independentismo de Cataluña le obligó a someterse a un concurso de méritos para poder regularizar su plana. Hizo el examen a finales de 2022 y, tras no haber sacado una nota suficiente de catalán, ha sido definitivamente despedido.

Como José Joaquín Sánchez no ha sido capaz de acreditar los conocimientos de catalán requeridos por la Generalitat de Cataluña y por el Ayuntamiento, el resto de méritos no sirven absolutamente para nada. Es simple: o hablas catalán o no sirves. Un trato discriminatorio que ha truncado la carrera de este músico sevillano tras casi tres décadas al servicio del consistorio de Barcelona.

Fuentes próximas a José Joaquín, además, confirman a OKDIARIO Andalucía que es alguien que comprende perfectamente el catalán, toda vez que la banda está compuesta fundamentalmente por catalanoparlantes y jamás ha tenido problema alguno para desempeñar su labor como clarinetista.

La esperanza de José está ahora en la vía judicial. Y es que el clarinetista sevillano ya impugnó las bases del concurso al considerar los requerimientos lingüísticos excluyentes y desproporcionados, de modo que queda a la espera de sentencia. Pese a que todo el que conocía a José asegura que no hubo problema alguno con que no fuera bilingüe, la discriminación independentista a puesto fin a su carrera como músico en Barcelona.