Así destroza al PSOE la consejera de Igualdad andaluza: «Tenga agallas y míreme de igual a igual»

Loles López, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, ha destrozado este jueves en el Parlamento andaluz el falso feminismo del PSOE en apenas un minuto. López ha criticado, en primer lugar, las burlas de la bancada socialista mientras ella hablaba y, posteriormente, a invitado a Ángeles Férriz, portavoz del PSOE andaluz (PSOE-A), a mirarla a la cara «de mujer a mujer» y de «igual a igual».

Me han educado desde el respeto y la libertad y no desde el enfrentamiento.

El feminismo no es exclusivo del PSOE.

Las mujeres no somos propiedad de nadie.

SOMOS LIBRES pic.twitter.com/sYD1hucVky

