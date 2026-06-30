Andalucía: día mayormente soleado con nubes y posibles tormentas según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, se prevé un día mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos y tormentas en las provincias orientales. Las temperaturas mínimas permanecerán estables en la vertiente mediterránea, mientras que experimentarán un leve ascenso en la atlántica y notable incremento en el interior de Cádiz. Por otro lado, los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados en las sierras Béticas por la tarde y un predominante levante en el litoral mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

Las nubes se desplazan con calma por el cielo de Sevilla, donde este 17 de octubre se prevé una jornada luminosa y cálida. La temperatura comenzará suavemente en torno a los 23 grados, mientras que el termómetro alcanzará una máxima de 39 °C por la tarde. El viento soplará de manera moderada y aunque las ráfagas podrán ser notablemente fuertes en algunos momentos, no hay indicios de precipitaciones, así que se puede disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.

A medida que el sol se despierte a las 07:06, los sevillanos podrán disfrutar de unas largas horas de luz antes de que se ponga a las 21:48. La noche ofrecerá un ligero alivio con temperaturas que rondarán los 26 grados, pero la sensación térmica podría acercarse a los 39 °C durante las horas más cálidas. Con una humedad que oscilará entre el 20% y el 70%, el ambiente será más pesado a medida que avance el día, por lo que se recomienda mantenerse hidratados y buscar momentos de sombra.

Córdoba: día inestable con viento fuerte

Córdoba se despierta sumida en una atmósfera densa y cargada, donde los suaves murmullos del viento parecen anticipar un día de cambios. Las nubes, casi ominosas, se cuelgan en el cielo, presagiando un tiempo inestable que alterará la rutina habitual de sus habitantes. Esta mañana, la temperatura mínima ronda los 21 grados, mientras que las condiciones irán variando a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, se prevé un descenso notable en las temperaturas, alcanzando un máximo de 40 grados por la tarde. Sin embargo, el verdadero protagonista será el viento, que soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h. La humedad, en aumento, contribuirá a una sensación térmica máxima de 39 grados. Con estos cambios, no está de más recordar que un paraguas y una bufanda podrían convertirse en los mejores aliados frente a este tiempo caprichoso.

En Huelva, cielo despejado y brisa ligera

La jornada se presenta con un tiempo mayoritariamente estable, con temperaturas que oscilan entre 22 y 34 grados. Por la mañana el cielo lucirá despejado, mientras que por la tarde se podrán ver algunas nubes suaves. Aunque no se prevé lluvia, hay una ligera brisa de viento que puede hacer que la sensación térmica varíe un poco.

Este es un día ideal para disfrutar del aire libre, con un ambiente tranquilo perfecto para pasear o realizar actividades diarias. Aprovechemos la oportunidad para salir y disfrutar de la calidez que ofrece la jornada.

Día soleado y caluroso en la costa en Cádiz

Este 27 de octubre amanece en Cádiz con un cielo despejado y una temperatura mínima que ronda los 25 grados. La sensación térmica puede marcar hasta 37 grados, lo que indicará un ambiente caluroso a medida que avanza la jornada. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados y aunque el viento soplará de forma moderada a unos 20 km/h, se prevén ráfagas que pueden llegar a los 37 km/h, así que es recomendable tener precaución. Las horas de luz desde las 07:10 hasta las 21:47 aseguran que podamos aprovechar al máximo este espléndido día en la costa gaditana.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

Esta jornada en Jaén comienza con cielos despejados y un ambiente mucho más cálido, con temperaturas que rondan los 24 grados. La brisa del noreste, suave y agradable, acompaña la mañana, haciendo que la sensación térmica sea también muy placentera.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 37 grados, mientras el cielo se mantiene despejado. Es un buen momento para disfrutar del sol, así que no olvides llevar contigo un sombrero y protector solar si sales.

Cielo despejado y posibilidad de lluvia en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un comienzo de jornada fresco, con temperaturas mínimas rondando los 23 grados. A medida que avanza el día, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 30 grados en la tarde, mientras una suave brisa del sureste, con rachas de hasta 9 km/h, aporta un agradable frescor.

No obstante, es recomendable estar preparados, ya que la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja. Con una humedad relativa que oscilará entre el 50 y el 85 por ciento, es esencial hidratarse y buscar sombra durante las horas más cálidas.

Granada: ambiente fresco con riesgo de lluvia

La jornada en Granada se presenta con un cielo nuboso y una ligera bruma en la mañana, dando paso a un ambiente fresco con una temperatura mínima de 20 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, las nubes se harán más densas y la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta un 65%. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 34 grados, por lo que es recomendable llevar un paraguas y ropa que se ajuste a la temperatura cambiante del día.

Almería: cielo despejado con posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una temperatura fresca de 24 grados, perfecto para disfrutar del día que comienza. A medida que avanza la jornada, el mercurio subirá y alcanzará los 31 grados en la tarde, mientras el viento del sur soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 20%. Se recomienda llevar paraguas si se planea estar fuera, sobre todo al caer la noche, cuando el ambiente se volverá más fresco y será aún más notoria la sensación térmica de 35 grados.