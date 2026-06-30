Hoy, 30 de junio de 2026, el cielo se presenta mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque por la tarde se podrá observar algunas nubes en el norte. Las temperaturas máximas subirán en el oeste, mientras que el viento soplará de forma suave desde el oeste, girando hacia el sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de junio

Barcelona: nubes y claros con riesgo de chubascos

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, mostrando un manto gris que sugiere la posibilidad de algunas gotas a lo largo del día. Con el sol asomando tímidamente a las 6:21, la jornada comenzará fresca, con temperaturas en torno a 25 grados. A medida que la mañana avanza, la probabilidad de lluvia se mantiene moderada, aunque no se espera que se materialice en un gran chaparrón.

Ya por la tarde, el viento ligeramente fresco soplará del sur a unos 15 km/h, aportando una sensación térmica más cálida, que rondará los 32 grados. El cielo se irá despejando, ofreciendo un respiro que promete una noche más templada. No obstante, también existirá un ligero riesgo de chubascos, especialmente al caer la tarde, convirtiendo esta velada en una auténtica danza entre nubes y sol antes de que el día se apague a las 21:28, con un ambiente un tanto cargado por la humedad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto con lluvias a la vista

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat promete un vaivén de sensaciones que desafían la tranquilidad habitual. A primera hora, las calles se despiertan con un cielo cubierto y un aire fresco que presagia cambios inminentes. La brisa se hace notar y, a medida que avanzan las horas, la probabilidad de lluvia se incrementa, especialmente por la tarde, cuando el ambiente se irá tornando más pesado.

El contraste será evidente a lo largo del día. Mientras la mañana comienza con temperaturas suaves en torno a los 25 grados y una sensación térmica agradable, la tarde traerá consigo un descenso térmico marcado, con máximas de 33 y un viento que puede alcanzar los 35 km/h. No olvidar el paraguas será una buena idea, ya que las nubes amenazan con soltar agua en cualquier momento.

Cielo nublado y probabilidad de lluvia en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 24 grados, presagiando una jornada húmeda y pesada, debido a la alta humedad de hasta el 75%. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 60% durante la mañana, con posibles chaparrones que pueden refrescar el ambiente mientras el viento sopla con una velocidad de 20 km/h desde el sur. Conforme avance la jornada, la temperatura subirá hasta alcanzar un máximo de 32 grados, pero la sensación térmica será de hasta 34 grados.

En la tarde, el cielo se despejará ligeramente con un descenso de la probabilidad de lluvia a solo un 10%. Aunque el ambiente se sentirá algo más cálido, la brisa moderada ayudará a mitigar el calor, manteniendo un perfil variable y agradable para disfrutar las horas previas a la puesta de sol a las 21:28. Tendremos alrededor de 15 horas de luz para aprovechar el día.

Panorama templado con nubes y viento suave en Sabadell

El tiempo presenta un panorama templado con algunas nubes durante la mañana y una ligera tendencia a aumentar la nubosidad por la tarde. Aunque hay posibilidades de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y noche, el viento soplará suave, creando un ambiente agradable a lo largo del día.

Aprovechar estas condiciones para dar un paseo se convierte en una excelente opción, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que ofrece la jornada. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre y disfrutar de los rincones de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET