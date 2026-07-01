Andalucía: cielos despejados y temperaturas suaves según AEMET

Cielos en su mayor parte poco nubosos o despejados marcan el panorama meteorológico en todo el territorio andaluz hoy, 1 de julio de 2026. Sin embargo, en las sierras orientales, se prevé nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, acompañadas de vientos flojos y variables que aportarán frescura al ambiente.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de julio

Cielo despejado y calor sofocante en Sevilla

El sol se asomará tímidamente en Sevilla esta mañana, trayendo consigo un cielo despejado que se irá aclimatando a medida que avance el día. La temperatura, que despierta en los 24 grados, será como un susurro cálido que promete un ambiente agradable, aunque la brisa ligera del viento, soplando a unos 5 km/h desde el sureste, aportará un toque refrescante. No hay riesgo de lluvia, así que se podrá disfrutar plenamente del esplendor del día sin preocupación alguna.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto álgido cerca de los 40 grados, elevando la sensación térmica hasta los 41. La tarde se vestirá con un cielo que se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos de sol calienten suavemente la ciudad. Con la humedad descendiendo a niveles más cómodos, el ambiente estará más tolerable a medida que se acerque la puesta del sol a las 21:48, cerrando un día que invita a disfrutar al aire libre.

Córdoba: aire fresco y nubes cambiantes

Con el alba despuntando en Córdoba, un aire fresco y tumultuoso presagia un día de inestabilidad. Nubes grises se asoman en el horizonte, mientras el viento comienza a hacer de las suyas, trayendo consigo la sensación de que algo está por cambiar en el ambiente.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde anticipa un contraste notable con temperaturas que alcanzarán los 41 grados y vientos de hasta 55 km/h. La humedad podría llegar a ser sofocante, así que es recomendable salir preparado: mejor llevar paraguas y una botella de agua para el resto del día.

En Huelva, cielos nubosos y ambiente templado

Las condiciones de tiempo presentan un ambiente templado, con cielos algo nubosos en general. Durante la mañana se puede disfrutar de temperaturas agradables que alcanzan los 23 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, tocando los 36 grados. Aunque hay presencia de viento leve, no se prevén lluvias en el horizonte, lo que aporta tranquilidad a la jornada.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, aprovechando las temperaturas moderadas y el ambiente tranquilo. Las actividades diarias transcurrirán con comodidad, así que no dudes en salir y disfrutar del entorno.

Cielo nublado y calor intenso en Cádiz

Esta mañana, Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado que dará paso a un día caluroso. La temperatura empezará en torno a los 26 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 39 debido a la alta humedad, que superará el 65%. No se esperan lluvias y el viento soplará de forma moderada con rachas que podrían llegar a los 35 km/h, así que ten en cuenta que el ambiente podría sentirse algo pesado.

A medida que avance la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 33 grados, manteniendo la misma tónica de calor y sin riesgo de lluvia. Disfrutaremos de unas 14 horas de luz, con el sol saliendo a las 07:10 y poniéndose a las 21:47. Mientras tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo momentos agradables para disfrutar de la capital gaditana.

Jaén: ambiente cálido y soleado ideal para disfrutar

En la ciudad de Jaén, la jornada comienza con cielos despejados y un ambiente cálido que invitan a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 39 grados, creando una sensación térmica que puede llegar a ser agobiante a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo por la tarde. Viento suave de dirección variable contribuirá a un día mayormente agradable. Se recomienda vestir ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que la luminosidad será intensa.

Cielo despejado y suave brisa en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una brisa suave del sureste que hará que la mañana sea agradable, con temperaturas que rondarán los 25°C. A medida que el día avanza, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 31°C por la tarde, con una sensación térmica de hasta 36°C, lo que generará un contraste notable.

Con el calor en aumento, es recomendable llevar protección solar y mantenerse hidratado. La jornada se prevé sin probabilidad de lluvia, aunque la humedad relativa será alta; por la tarde, se podrían sentir algunas rachas de viento de hasta 10 km/h, añadiendo un toque de frescura al ambiente.

Granada:

Viento y posibilidad de lluvia

La jornada comienza con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves que rondan los 22 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de la mañana. A medida que avance el día, el tiempo se tornará inestable y se prevé que en la tarde-noche la probabilidad de lluvia aumente notablemente, mientras que la sensación térmica alcanzará hasta 37 grados, provocando un ligero bochorno.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable llevar consigo un impermeable o paraguas, ya que las lluvias podrían sorprender. No olviden también hidratarse, ya que la humedad relativa será alta, haciendo que las temperaturas se sientan más intensas.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, ideal para disfrutar del inicio del día en Almería. Con temperaturas frescas que rondan los 23 grados, el viento suave del sureste acompañará a los almerienses hasta la tarde, cuando el mercurio subirá notablemente, alcanzando los 30 grados.

A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento en la sensación térmica, que puede llegar hasta los 33 grados. Aunque no se prevén precipitaciones durante la tarde-noche, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la humedad relativa podría rozar el 85%.