Andalucía acusa al Gobierno de Sánchez de tener una actitud «chantajista y casi de matón» con el SMI

La Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tener una actitud «chantajista y casi de matón» con la CEOE sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno entienden que este tipo de medidas tendrían que contar con un diálogo social para alcanzar una «solución armonizada» entre todas las partes.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, se ha hecho eco de las denuncias del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acerca de que no ha habido diálogo social con el Gobierno en relación al SMI, sino «amenazas» y «chantajes» para que los empresarios firmen una subida del 4%. «El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice que el Gobierno lo fijará previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, o sea, que no tiene por qué hacerles caso, pero si está hablando de diálogo social y de que se sienta a ver las posturas y a tratar de buscar una solución salomónica, no se puede ir con chantaje», ha asegurado la titular andaluza de Empleo.

En su opinión, la solución para la subida del SMI «a lo mejor no es el 5,9% ni el 3% de otra parte, sino que se trata de llegar a una solución armonizada en función de las posiciones divergentes que tienen porque el SMI dignifica el trabajo, pero desde luego no se puede ir con chantaje».

«Eso me parece una actitud casi de matón, decir, oye, si aceptas esto y si no, te vas a ir al 5%», ha añadido Blanco, que ha criticado que un Gobierno «que habla del diálogo social como uno de sus grandes pilares tenga esa actitud casi de chantajista con una de las partes».

A su juicio, «tiene que haber mucho más respeto, porque a lo mejor es lógico que se acepte el 4%, pero vamos a hacerlo bien, vamos a sentarnos y sobre todo vamos a llegar a una solución armonizada entre las partes».