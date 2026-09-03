AEMET prevé cielos despejados y lluvias en Andalucía con vientos fuertes en el Estrecho

Cielos mayormente despejados predominan en el conjunto del territorio andaluz, aunque en la mitad occidental se esperan intervalos de nubes altas. En el litoral mediterráneo y en el Estrecho, se pueden observar brumas y bancos de niebla, mientras que en las sierras orientales podría desarrollarse nubosidad de evolución diurna, con la posibilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente en la vertiente atlántica y se prevén vientos flojos con rachas de levante fuerte en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento, ofreciendo un manto azul luminoso a medida que avanza la jornada. Este día, las temperaturas serán cálidas, comenzando con una mínima de 23 grados y alcanzando un máximo de 42 a medida que el sol se eleva en el horizonte, en un ambiente que a veces puede sentirse algo cargado debido a la alta humedad, especialmente en horas cercanas a la tarde. La sensación térmica llegará a ser más intensa, alcanzando hasta 43 grados, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos más calurosos.

A primera hora, la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un entorno despejado, aunque ya por la tarde, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado con alguna nube pasajera. Las brisas ligeras, con ráfagas que apenas alcanzan los 7 km/h, apenas se notarán, favoreciendo un día apacible bajo el sol radiante. A medida que el día avance y el sol se prepare para despedirse a las 20:49, la temperatura disminuirá, convirtiendo la noche en un momento más fresco y agradable, perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad.

CÃ³rdoba: ambiente tenso con cielos nublados

La jornada en Córdoba se presenta con un ambiente tenso, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración antes de liberar su tensión. Desde primeras horas, el sol se asoma tímidamente, pero pronto las nubes comenzarán a oscurecer el panorama, dando paso a un viento fuerte y potenciales lluvias que alterarán la rutina habitual. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 43 grados, ofreciendo una sensación térmica que puede llegar hasta los 44, dejando una huella de calor agobiante en la mañana.

A medida que avance el día, el contraste será palpable; mientras la mañana se presenta moderada, la tarde podría traer consigo ráfagas de viento que superan los 30 km/h y un aumento en la probabilidad de lluvia. Con la humedad máxima alcanzando el 80%, se recomienda estar preparados y no olvidar el paraguas, ya que cualquier despiste podría convertir un paseo en un chapuzón inesperado.

En Huelva, cielo despejado y ambiente sereno

El tiempo en Huelva se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 38 grados y aunque el viento soplará con suavidad, no se prevén lluvias en el horizonte.

Este es un día perfecto para disfrutar de un agradable paseo al aire libre o llevar a cabo actividades cotidianas con calma. Aprovechar la temperatura templada y el ambiente sereno será una excelente manera de conectar con el entorno.

Cielo despejado y ambiente caluroso en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, donde la temperatura comienza en los agradables 24 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 34 grados y se espera que el viento sople desde el sureste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 80%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá en su mayoría despejado, con solo algunas nubes. Las temperaturas se mantendrán cálidas, bajando gradualmente hacia la noche, donde el termómetro se situará en 26 grados. No se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de la luz del sol hasta las 20:50. Así, se espera una jornada calurosa y agradable en la hermosa ciudad gaditana.

JaÃ©n: sol intenso y viento moderado

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 25 grados, ideal para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, elevando el termómetro hasta los 40 grados. El viento soplará de manera moderada, proporcionando un alivio temporal del calor.

A medida que la tarde se asienta, la temperatura se mantendrá elevada, así que es recomendable vestir ropa ligera y mantenerse bien hidratado. Con una sensación térmica que podría ser superior a los 40 grados, disfrutar del tiempo al aire libre será más placentero si se busca sombra y se evita la exposición directa al sol durante las horas más cálidas.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas del día en Málaga se presentan despejadas, con un suave viento del sureste que recorrerá la ciudad, mientras las temperaturas mínimas rondan los 22°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando una máxima de 31°C por la tarde, otorgando un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, se recomienda tener precaución con la humedad, que podrá alcanzar niveles del 85% en los momentos más cálidos. A lo largo de la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán suaves, alrededor de los 25°C, haciendo de la velada una experiencia placentera, ideal para disfrutar al aire libre.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable temperatura de 22 grados, perfectos para comenzar el día con energía. A medida que avance la jornada, el ambiente se mantendrá similar, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde y con una ligera brisa que recorrerá la ciudad a unos 5 km/h.

Con el sol brillando en lo alto, será un buen momento para salir a disfrutar del aire libre. Se recomienda usar ropa ligera y mantener hidratado, ya que la humedad puede variar y la sensación térmica podría llegar a 40 grados. Un día ideal para pasear y disfrutar de la belleza granadina.

AlmerÃ­a: cálido amanecer y tarde soleada

Las primeras horas traen un cálido amanecer en Almería, con temperaturas en torno a los 24°C que irán ascendiendo a lo largo de la jornada. El cielo se presentará despejado, antes de dar paso a una tarde soleada donde el mercurio alcanzará los 31°C, acompañado de suaves vientos del sureste a 15 km/h.

A medida que el día avance, se recomienda aprovechar las horas matutinas para disfrutar del exterior, ya que las ráfagas de viento serán más intensas al anochecer. Con una humedad que fluctúa entre el 60% y el 90%, la sensación térmica podría variar, alcanzando hasta los 33°C esta tarde; no olvide hidratarse.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja en Campiña sevillana: Temperatura máxima de 42 ºC.

Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja en Campiña cordobesa: Temperatura máxima de 42 ºC.

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Litoral gaditano: Temperatura máxima de 36 ºC.

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Litoral de Huelva: Temperatura máxima de 38 ºC.

Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja en Valle del Guadalquivir de Jaén: Temperatura máxima de 42 ºC.

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en Cuenca del Genil: Temperatura máxima de 39 ºC.