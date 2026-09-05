AEMET: Cielos cubiertos y lluvias débiles marcan un día variable en Andalucía

Cielos cubiertos dan la bienvenida a este 5 de septiembre de 2026 en el conjunto del territorio andaluz, donde se prevén nubes medias y altas con la posibilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental. Las brumas matinales también harán acto de presencia en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, mientras el polvo en suspensión podría dejar depósitos de barro. Las temperaturas mínimas subirán en la vertiente atlántica, mientras que las máximas alcanzarán valores más altos en las costas. Con viento flojo predominante del este y rachas de levante fuerte en el Estrecho, la jornada se presenta variada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de septiembre

Cielo variable con calidez y alguna lluvia en Sevilla

A medida que el día se desenvuelve en Sevilla, un cielo que se despereza lentamente nos ofrece un panorama de nubes que aún pueden soltar algún que otro chaparrón, especialmente en las primeras horas. La humedad se siente en el ambiente, dando lugar a un desarrollo de un día en el que la sensación térmica alcanzará los 35 grados, mientras que los vientos de dirección noreste soplan suavemente a 15 km/h, aportando un ligero alivio en medio de esta calidez. El sol asoma a las 07:57, dando paso a varias horas de luz que pueden verse interrumpidas por la lluvia antes del mediodía.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando atrás las nubes amenazadoras y permitiendo disfrutar de temperaturas más agradables, que se mantendrán en torno a los 33 grados. A medida que el día se despide con la puesta del sol a las 20:46, el tiempo se tornará tranquilo, aunque aún persistirá la posibilidad de alguna fina llovizna en esta parte del día, sugiriendo que no hay que guardar el paraguas del todo. La jornada, entonces, se presentará como un encuentro entre el calor veraniego y los giros caprichosos de la meteorología sevillana.

CÃ³rdoba: cielo despejado con lluvia a la vista

Las calles de Córdoba despiertan con un ambiente inusualmente cargado, preludio de una jornada marcada por cambios meteorológicos. La mañana se presenta tranquila, con temperaturas en torno a los 24°C y cielos despejados, pero a medida que avanza el día, nubes amenazantes irán cubriendo el horizonte, anunciando la posibilidad de lluvia en la tarde.

La transición es notable, ya que por la mañana la sensación es cálida, pero al llegar la tarde, se prevé un descenso térmico que podría llegar a los 21°C. Los vientos del noreste, aunque moderados, podrían intensificarse, generando ráfagas de hasta 7 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 20%, es recomendable llevar paraguas si planeas salir más tarde.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana, aunque las nubes darán paso a un cielo más despejado en la tarde. Las probabilidades de lluvias son bajas, por lo que se puede disfrutar de una suave brisa proveniente del sureste a una velocidad moderada, perfecta para un paseo.

Es un buen momento para salir y disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para realizar actividades al aire libre. Así que no dudes en aprovechar el día para dar un agradable paseo o disfrutar de una terraza.

Cielo parcialmente nublado y caluroso en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y la temperatura se sitúa en unos agradables 25 grados. A medida que transcurre la mañana, la sensación térmica puede alcanzar hasta 35 grados y la probabilidad de lluvia es del 30%, aunque no se espera que esto afecte mucho la jornada. Con un viento del este soplando a 20 km/h, pueden producirse ráfagas de hasta 30 km/h, así que hay que estar atentos.

Por la tarde, el ambiente se mantiene cálido con una máxima que tocará los 33 grados, aunque la probabilidad de lluvia cae a solo un 10%. La humedad será del 30%, por lo que la sensación no resultará pesada. Con casi 13 horas de luz, desde las 07:59 hasta las 20:47, será un día ideal para disfrutar de la ciudad mientras el sol brilla sobre la costa gaditana.

JaÃ©n: cielo despejado y calidez veraniega

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y un ambiente cálido, con temperaturas que comienzan en torno a los 26 grados. Los vientos soplan del noreste a una velocidad moderada, lo que aporta una sensación agradable en el aire. A medida que el día avanza, se espera que el calor se intensifique, alcanzando los 37 grados por la tarde, pero sin riesgo de lluvia en el horizonte.

Aprovechen este tiempo soleado, que invita a disfrutar del aire libre. Es recomendable vestirse con ropa ligera y mantenerse hidratados para afrontar la calidez de la jornada. ¡Un día perfecto para salir y disfrutar de Jaén!

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 22 °C. A medida que avanza el día, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 33 °C por la tarde, mientras suaves brisas del sur acarician la costa a 5 km/h.

Ante este panorama soleado, se recomienda aprovechar las horas más frescas, ya que la tarde promete ser calurosa. No se prevén lluvias, pero la humedad podría intensificar la sensación térmica, alcanzando hasta 34 °C. Mantente hidratado y busca sombra en las horas de mayor calor.

Granada: cielo despejado y sol brillante

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables que oscilan entre los 24 y 25 grados. El ambiente es tranquilo, con una leve brisa que invita a disfrutar del aire fresco sin preocuparse por la lluvia, ya que no se esperan precipitaciones. A medida que el día avanza, la sensación térmica podría alcanzar hasta 38 grados, así que es recomendable usar ropa ligera y mantenerse hidratado. Por la tarde, el sol brillará intensamente, así que no olvides las gafas de sol si decides salir.

AlmerÃ­a: cielos despejados y calor intenso

Las primeras horas traen una suave brisa y cielos despejados, con una temperatura mínima que ronda los 23°C. A medida que la mañana avanza, el calor comienza a intensificarse, alcanzando los 32°C en la tarde, cuando el cielo seguirá predominantemente claro.

Aprovecha la jornada cálida, pero hazlo con precaución, ya que el viento soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 7 km/h. Recuerda mantenerte hidratado y protegerte del sol, especialmente entre las horas álgidas del día. Al caer la noche, la temperatura descenderá a unos agradables 26°C.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET