4 habitaciones y 144 metros: el palacete del pueblo blanco de Andalucía que se vende por sólo 33.000 euros

El tema de la vivienda en España es sin duda, uno de los que más preocupan a la población en general. Vivir en las grandes ciudades es cada vez más complicado, por lo que son muchas las personas que apuestan por los pueblos. En Andalucía en concreto, hay una vivienda que parece un pequeño palacete y que, ubicada en el pueblo de Alcútar, en pleno municipio de Bérchules, se vende a un precio de tan sólo 33.000 euros. Una casa tradicional de 144 metros cuadrados que mantiene la estructura y los materiales de antes, con muros gruesos, estancia con chimenea y una terraza impresionante.

La propiedad pertenece a una de esas casas típicas de la zona de la Alpujarra, construida en 1942, que han ido pasando de generación en generación adaptándose a las necesidades sin perder su esencia. No hace falta imaginar demasiado: tres plantas, cuatro dormitorios, un baño y una terraza desde la que se divisa tanto la montaña como, en días claros, una franja del Mediterráneo. Y todo ello en un pueblo tranquilo, en una de las comarcas más buscadas por quienes quieren poner un pie en el turismo rural.

El palacete del pueblo de Andalucía que se vende por sólo 33.000 euros

La vivienda ofrece un interior que conserva parte del carácter tradicional: su escalera vertical, su distribución propia de las casas de montaña y esa chimenea que se ha mantenido a través del tiempo. Los 4 dormitorios, amplios y luminosos, permiten reorganizar la casa para distintos usos, ya sea como vivienda habitual, segunda residencia o incluso pequeño alojamiento.

En total, 144 metros cuadrados construidos, 130 útiles, que se reparten sin grandes pretensiones pero con sentido práctico. Un trastero, un baño, espacios auxiliares y una orientación sur que garantiza luz durante casi todo el día. La casa, pese a su antigüedad, se presenta bien cuidada, algo que no siempre ocurre en viviendas de este precio.

Una terraza que marca la diferencia

Si hay un punto que marca la diferencia es la terraza en la azotea, un espacio amplio donde ya existe una pequeña cocina exterior. Es el tipo de detalle que se valora especialmente en la Alpujarra: comer al aire libre, hacer una barbacoa, sentarse a ver cómo cambia el cielo o simplemente disfrutar del silencio que envuelve estos pueblos.

Desde allí se observan las montañas que enmarcan Bérchules, y a veces incluso se distingue el mar al fondo, algo que sorprende a quienes llegan por primera vez. También cuenta con un balcón orientado al paisaje, que termina de completar una vivienda pensada para convivir con el exterior.

Alcútar y Bérchules: un entorno con identidad propia

La casa se encuentra en Alcútar, pedanía de Bérchules, un municipio conocido por sus rutas, sus fuentes históricas y esos rincones que todavía muestran cómo se vivía hace décadas. Aquí aún se conservan las eras donde se trillaba el cereal, los lavaderos tradicionales, iglesias de los siglos XVI y XVII, los tinaos típicos de la Alpujarra y una red de caminos que conectan pueblos y miradores.

Y si te gusta la naturaleza, el entorno de Bérchules te va a encantar: a pocos minutos se accede a senderos que conducen hacia el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, al merendero del Agua Agria, a la piscina del río o a distintos miradores rurales. Para quienes buscan desconectar, o para quienes gestionan alojamientos turísticos, esta combinación es uno de los mayores atractivos.

La zona, además, mantiene una vida tranquila y muy orientada a costumbres locales: plazas pequeñas, fiestas tradicionales, gastronomía basada en productos de la tierra y ese ritmo pausado que forma parte de la identidad alpujarreña.

Una oportunidad real para turismo rural

No es casualidad que esta vivienda se presente también como inversión. La Alpujarra mantiene una demanda estable durante todo el año, tanto en verano como en invierno. El perfil del viajero que llega aquí busca casas como esta: auténticas, con vistas, sin artificios y con espacio suficiente para grupos pequeños.

Con el precio de salida, 33.000 euros, sin reformas mayores obligatorias, se convierte en una de las opciones más asequibles que han salido últimamente en la zona. La casa puede utilizarse tal cual o modernizarse respetando su arquitectura tradicional, algo que se valora especialmente en plataformas de alquiler vacacional.

Un refugio para quienes buscan otra vida

La venta de esta vivienda coincide con un aumento del interés por los pueblos de la Alpujarra, tanto para vivir como para invertir. Muchos compradores llegan buscando exactamente esto: un lugar donde el tiempo no corra tan deprisa. Además, estás a apenas 40 minutos de Órgiva, la puerta de entrada a la Alpujarra y donde se concentran la mayoría de servicios, y a sólo una hora de Granada capital, lo que permite mantener conexión con la ciudad sin renunciar a la tranquilidad del entorno

Esta casa de Alcútar reúne varios de esos deseos y los pone al alcance de presupuestos que, en otros puntos de Andalucía, resultarían impensables. Quien esté valorando un cambio de vida o un proyecto turístico tiene aquí una opción difícil de repetir.