El ex alcalde socialista de Palma, José Hila, nombrado senador autonómico el pasado mes de julio, asistirá el próximo día 17 a la constitución de las Cortes Generales, tras dejar atado el inminente colapso urbanístico de la capital balear, al aprobar en contra la opinión de casi todos los sectores profesionales, expertos jurídicos, arquitectos y urbanistas, la mitad del nuevo Plan General, en el último pleno de la legislatura.

A partir de noviembre se levantará automáticamente la suspensión de licencias de obra, en vigor desde hace dos años, y desde ese mismo instante, el escenario de confusión e inseguridad jurídica será máximo.

La parte estructural del Plan General que estará vigente será la aprobada el pasado mes de abril, pero la parte detallada, el diseño de lo que se puede y cómo se puede construir en una parcela, será lo contemplado en el último Plan General de 1998, ya que la que corresponderá al nuevo planeamiento no estará definida. Todo un desaguisado cocinado a sabiendas por el ex alcalde Hila, y la ex concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, hoy en la oposición.

Una situación que se prolongará, como mínimo, un año.

En concreto, hasta el segundo semestre de 2024 que es el tiempo que los nuevos responsables del área de Urbanismo liderados por el concejal, Oscar Fidalgo (PP), calculan que necesitarán para tramitar esa parte detallada del nuevo planeamiento.

Hasta que eso no ocurra, la situación en la sexta planta del edificio municipal de Avenidas que acoge las dependencias del área de Urbanismo, será más que complicada. Estarán en vigor dos planteamientos diferentes, todo ello por obra y gracia del anterior equipo de gobierno, que rechazó aprobar de forma unificada el nuevo planeamiento para no dejarlo en manos de nuevo gobierno municipal, aunque eran plenamente conscientes de las consecuencias que esto tendría.

«Es un desastre inaudito en cualquier sitio de España», admite Fidalgo que reconoce que «desde noviembre todo será bastante complicado».

El concejal del PP revela, además, que el anterior gobierno aprobó «una disposición derogatoria de algunas cuestiones del Plan General del 98, que evidencian que sabían lo que iba a pasar, y que ese, era el escenario futuro que buscaban».

El PP introducirá modificaciones sustanciales en el nuevo planeamiento urbanístico de Palma, en concreto en su parte detallada, a lo que hay que sumar las más de 400 prescripciones aprobadas que tendrán que incorporarse al mismo, en un texto refundido pendiente de entrega por el despacho de arquitectos de Jerez al que el gobierno de Hila, pagó casi millón de euros para la redacción del nuevo Plan General.

Por ello, el concejal de Urbanismo subraya que «el plan de ordenación detallada que nosotros saquemos, tendrá que ir a exposición pública una vez que introduzcamos las modificaciones sustanciales oportunas de todos los problemas que hemos detectado».

Fidalgo calcula que, como mínimo, «nos vamos a ir seguro al segundo semestre del 2024 para su aprobación definitiva, pero no por que lo diga yo, sino porque los plazos administrativos son los que marca la ley».