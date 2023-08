El efecto Ibai Llanos en el amor: todo lo que toca se acaba rompiendo

¿Está enamorado el famoso influencer Ibai Llanos? Sí, está saliendo con una joven desconocida llamada Carmen Cardenete a la que todo el mundo conoce como “la Jefa”. ¿El motivo? Muy sencillo: es una de las directoras de KOI, la empresa de e-sports que fundó Ibai al lado de Gerard Piqué. Precisamente esta noticia va de eso. Las redes sociales se han hecho eco del efecto de Ibai Llanos. Parece que tiene una habilidad especial para conseguir que las parejas se separen, al meno este es el rumor que está circulando. Antes de entrar en detalles debemos comprender el contexto de esta noticia.

El influencer lleva muchos años dedicándose a las redes sociales, está muy expuesto y poco a poco se van conociendo detalles de su vida privada. Eso sí, siempre hay mucho cuidado al hablar de él. Se sabe que está enamorado, pero tampoco se conocen todos los entresijos de la relación. Recientemente se ha convertido en protagonista porque un experto en crónica social ha identificado un fenómeno muy curioso: todos los amigos famosos que tiene han terminado rompiendo con sus parejas.

El efecto Ibai Llanos

Ibai Llanos está enamorado de Carmen, una de las directoras de su empresa. ¿Cómo empezó este romance? Fuentes cercanas aseguran que se conocieron “en un evento de Madrid”. El propio Ibai ha confirmado: “Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí”. ¿Qué futuro le espera? Por suerte tendrá un final diferente al de Gerard Piqué. Es casualidad, pero muchos amigos famosos del influencer han terminado rompiendo sus relaciones. Piqué no ha sido el único ni el último. Un cantante muy conocido que disfruta de una estrecha amistad con Llanos también se ha quedado soltero. Antes de desvelar su identidad debemos profundizar en el caso de Piqué.

Ha salido publicado que Shakira nunca ha tenido buena relación con el entorno de Gerard Piqué. No se llevaba bien con su familia y tampoco tenía buena conexión con sus amigos. Nadie sabe qué pensaba de Ibai Llanos, pero ha quedado claro que en estos momentos no tienen ningún tipo de contacto. Piqué y Shakira han roto y el empresario catalán ha aprovechado el espacio que tiene con Llanos para dar declaraciones que no le habrán sentado bien a la artista.

El cantante que ha roto su noviazgo

Un amigo muy conocido de Ibai Llanos ha roto su relación. Está soltero y había anunciado su compromiso matrimonial. ¿De quién estamos hablando? De Rauw Alejandro. Mantenía un noviazgo tan estable con Rosalía que estaban a punto de pasar por el altar. ¿Ha tenido algo que ver Ibai? No, pero es cierto que es mucha coincidencia y que las redes no lo han dejado pasar por alto, entre otras cosas porque no es la primera vez que pasa. Rauw Akejandro y Gerard Piqué no son los únicos, hay muchos más.

La otra relación que se ha acabado

Nicki Nicole y Trueno formaban una bonita pareja, de hecho era una de las más consolidadas del panorama musical, por eso su ruptura llamó tanto la atención Trueno se hizo amigo de Ibai y después rompió con la artista. Las redes no han dejado pasar por alto estas coincidencias. Por suerte Ibaj Llanos disfruta de un bonito romance con Carmen Cardenete. Él no ha tenido la misma mala suerte que sus amigos.