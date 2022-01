Sin tiempo para digerir las victorias y las derrotas, la última y muy dolorosa el pasado miércoles, el Atlético Baleares se pone en liza y recibe este domingo, Estadi Balear (12.00 Footters) al UE Costa Brava. Un partido correspondiente ya a la XXI jornada de liga en esta atractiva y competitiva Primera División Footters.

El conjunto catalán, que preside Isabel Tarragó, no lograba pasar del empate ante el Barcelona B (2-2) el pasado martes, y tras ir ganando el conjunto del peculiar Oriol Alsina, por 2-0 en la primera mitad. Un UE. Costa Brava muy mejorado en las últimas jornadas, tras encadenar seis jornadas sin perder (una victoria y cinco empates), a pesar de ello es penúltimo en la clasificación, con solo 17 puntos, y un bagaje pobre, con solo tres victorias, tres empates, y nueve derrotas.

El cuadro visitante se ha reforzado mucho y bien en este mercado de invierno con el objetivo claro de salvar la categoría. Entre las nuevas incorporaciones figuran Dani Pérez ex Extremadura, el ex azulgrana Joan Campins, Sergio, Fran Varela y el ex blanquiazul Nuha Marong, que volverá a pisar el Estadi Balear por segunda vez esta temporada.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm sigue sin poder contar con el central Iñaki Olaortua, el guardameta René Román a punto para regresar tras su recaída en el gemelo, y el central de Stellar Group Josep Jaume. Por contra, recupera por fin a muchos efectivos, entre ellos al delantero Hugo Rodríguez, que parece haber dejado atrás sus molestias y también al centrocampista Alfonso Martín. Sin duda una gran noticia para el técnico catalán.

También entrará en la convocatoria, una vez tramitada su ficha, el ex futbolista de Algeciras, Gorka Zabarte y la última incorporación blanquiazul en este mercado de invierno, el futbolista cedido por la Fiorentina Tòfol Montiel, que podría tener sus primeros minutos como futbolista del conjunto de la Vía de Cintura.

El posible once que salga a escena con la duda de Armando Sashoua que no se ejercitó ayer podría estar formado por: Xavi Ginard, bajo palos; Carlos Delgado, Pedro Orfila Ignasi Vilarrasa, Luca Ferrone, Cordero, Petcoff, Canario, Pastrana y Dioni y Vinicius Tanque en ataque (14 goles entre los dos). Un 5-3-2 ya habitual. Completa la convocatoria, solo el joven guardameta Toni Dolç.

En definitiva, un ATB sin margen para el error. Sumar de tres en casa se antoja clave, y afianzarse definitivamente en la zona noble de la clasificación, con 35 puntos antes del complicado desplazamiento​ la próxima jornada a la Nova Creu Alta ante el Sabadell de Pedro Munitis.