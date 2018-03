Iglesias presume de cómo Carmena cuadra las cuentas y el PP descubre las trampas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sacado pecho este miércoles en el Congreso de la gestión económica de los autodenominados “Ayuntamientos del cambio”. Horas después, el PP ha distribuido un vídeo en el que desmonta la reducción de deuda de Manuela Carmena.

“Donde nosotros gobernamos se reduce la deuda: Ayuntamiento de Madrid, se ha reducido un 28%, Comunidad de Madrid donde gobiernan ustedes ha aumentado un 8%“, ha dicho Iglesias. “En los ayuntamientos en que nosotros gobernamos se genera superávit, ese superávit donde el señor Montoro le gusta meter la mano para cuadrar las cuentas que Ustedes no son capaces de cuadrar”, ha añadido.

“Donde gobierna el cambio, cuadramos las cuentas con la gente dentro. Donde gobierna el PP se dispara la desigualdad y la deuda. El Ayuntamiento de Madrid reduce un 28% la deuda mientras la Comunidad la sube un 8%”, ha indicado en Twitter Íñigo Errejón, que está cociendo a fuego lento su llegada a la política madrileña.

Por su parte, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital ha elaborado un vídeo didáctico en el que explican que la reducción de deuda está causada por la mala gestión de Ahora Madrid y Podemos.

“¿Por qué Carmena reduce la deuda?, ha llegado el momento de desmontar la gran mentira de Carmena y Podemos. Que no te engañen”, empiezan diciendo.

“Imaginemos que tú prometes crear una escuela infantil en Madrid, cuando acaba el año ni siquiera has puesto una pieza o lo que es lo mismo, no has ejecutado el presupuesto. Carmena te prometió que iba a construir: 16 escuelas infantiles, 7 bibliotecas, 12 aparcamientos disuasorios, 5 centros culturales, 24 instalaciones deportivas, 11 centros de mayores, 4 centros de servicios sociales, 3 centros de Alzheimer, 11 plazas, 1 escuela de música, 3 parques de bomberos, 8 unidades de policía… como”, indica el PP.

“No los ha hecho, este dinero va a reducir deuda, como tampoco ha gastado este dinero, crea superávit. Por lo tanto, no es que Carmena sea una buena gestora… sino todo lo contrario. ¡Que no te engañen! Te mereces un Madrid mejor”, zanjan los de José Luis Martínez-Alemida.

La Comunidad de Madrid tiene la menor deuda de España, los impuestos más bajos y los mejores servicios públicos. Es el resultado de una buena gestión #PGCM18 pic.twitter.com/MW2Dmc2PbH — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) December 22, 2017

Por otra parte, el PP de la Comunidad de Madrid suele recordar que la región tiene uno de los mejores ratios de deuda/PIB de todas las comunidades autónomas.