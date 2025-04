Azcón exige explicaciones a Alegría por la noche en el parador: «¿Lo reportó a Moncloa?»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado directamente a Pilar Alegría como la encargada de dar explicaciones sobre la juerga del José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. «¿Lo reportó Alegría al partido, lo reportó a Moncloa, lo reportó al Ministerio? ¿Qué es lo que efectivamente pasó allí, lo sabía, no se enteró de nada o se enteraron y lo han estado callando durante todos estos años hasta que los medios de comunicación lo han dado a conocer?», ha cuestionado.

Para el presidente aragonés, el fondo de la cuestión es qué ha pasado en el entorno del ex ministro Ábalos, ex número dos del PSOE, con las prostitutas. «Uno de esos acontecimientos ha tenido lugar en el Parador de Teruel, y lo que conocemos son vídeos de trabajadores del Parador diciendo que, efectivamente, allí acudieron prostitutas aquella noche con el señor Ábalos, que destrozaron una suite y lo que la propia Pilar Alegría ha acabado reconociendo unos cuantos días después de que le preguntaran es que ella también estuvo allí esa noche», ha aseverado.

«Es evidente que es la portavoz de Sánchez y exdelegada del Gobierno -en Aragón- cuando el ministro Ábalos estaba en el ejercicio de su cargo quien tiene que dar explicaciones de lo que allí ocurrió ese día en general y de qué es lo que ha pasado con un señor tan importante dentro del PSOE como el señor Ábalos», ha expuesto el también presidente del Partido Popular en Aragón.

«Cuando lo cesaron de ministro, ¿qué sabían de todo lo que estaba ocurriendo? ¿Conocían los problemas de corrupción, conocían los trabajos a supuestas amantes del señor Ábalos contratadas en empresas públicas que luego no acudían a su puesto de trabajo aunque les pagaran los alquileres de los pisos supuestos comisionistas?», ha cuestionado en una entrevista concedida a Europa Press.

«Yo he visto los vídeos de las declaraciones de los trabajadores del Parador y no creo que esos trabajadores mientan, no creo que esos trabajadores sean de una o de otra formación política», sino que «cuentan la verdad, que la noche que el ministro Ábalos durmió en el Parador de Teruel, hubo prostitutas en aquella habitación y acabaron destrozando la suite del parador de Teruel», ha sentenciado.

Azcón ha apostillado que «el PSOE está intentando, además, ocultar un problema muy grave que ha tenido con la prostitución alrededor de determinados cargos del Partido Socialista». El líder de los populares en Aragón ha comentado que este no es el único caso de supuesta corrupción en torno a La Moncloa, enfatizando: «Es imposible que eso no preocupe también a los españoles porque es la primera vez en la historia política de este país que la corrupción ha estado tan cerca del presidente del Gobierno».

Preguntas en el Senado

El Partido Popular pedirá explicaciones en el Senado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la juerga de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, destapada por OKDIARIO. Los populares preguntarán a Alegría -que en ese momento era delegada del Gobierno en la región- por si «tuvo conocimiento de algún incidente ocurrido» en ese establecimiento, dónde ella también pasó la noche.

Los populares han registrado una pregunta en la Cámara Alta para esclarecer si la portavoz del Gobierno y líder del PSOE en Aragón estaba al tanto de los presuntos daños ocasionados en la suite principal del hotel durante aquel encuentro privado con «señoritas», celebrado en plena pandemia. «Pregunta sobre si la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Portavoz del Gobierno, tuvo conocimiento, a través de alguno de sus órganos, de algún incidente ocurrido en el Parador de Teruel el día 15 de septiembre de 2020 que afectara a miembros de su Gobierno en aquel momento», reza la pregunta registrada.