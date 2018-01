Una familia catalana: “Nos amenazan de muerte porque fuimos a votar con una bufanda de C’s”

Mañana de Reyes. Un momento especial para disfrutar con los seres queridos. Sin embargo las ideas radicales independentistas arruinaron ese día a una familia en Linars del Vallès (Barcelona) que amaneció con un crespón negro en la puerta de su casa y en cuyo patio particular entraron para tirar las sillas y las mesas por el suelo. OKDIARIO ha hablado con ellos para que nos cuenten cómo vivieron el incidente y el estrés que esto está provocando en su familia.

Pese a que la persecución a la que se han visto sometidos no viene de ahora, todo empeoró tras las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. “Fui a votar con una bufanda de Ciudadanos. Me tapé el logo pero aún así al salir una mujer me llamó de todo”, asegura el padre. Entre los insultos, asegura que se incluían algunos como “facha de mierda”. La presencia de sus hijos menores no frenó a la señora.

El crespón negro, del que aún quedan restos de pintura en la acera frente a su casa es considerado por la familia como una amenaza a su integridad física: “He vivido toda la vida en este pueblo y considero que se trata de una amenaza de muerte”, añade el entrevistado.

Ahora la madre afirma no “poder dormir por las noches por estar alerta”. “No sabemos si nos podremos quedar aquí. No tenemos miedo pero queremos vivir tranquilos y en paz”, se lamentan.

Ambos prefieren preservar su identidad especialmente “por sus hijos”. “Son los de las sonrisas, los demócratas…pero a la gente que no pensamos como ellos nos señalan y nos dicen que no somos catalanes”, se quejan. “Nos han llegado a decir que tendríamos que dar gracias porque nos dejasen criar a nuestros hijos en su tierra”, añaden.

Afirman que el ambiente en el pueblo es muy tenso y que se les ha llegado a amenazar con declararles personas non gratas “por votar a Ciudadanos”.

Adoctrinamiento en los colegios

El matrimonio aprovecha la ocasión para denunciar el adoctrinamiento que sus hijos han sufrido en el colegio. Unos niños de nueve y dieciséis años que han vivido el intento de manipulación desde pequeños.

“Cuando mi hija era más pequeña, a mi marido le salió un trabajo para irnos a Algeciras a trabajar y mi hija iba a quinto curso y no sabía escribir castellano”, aseguran.

Respecto a su hijo pequeño el problema ha sido a la hora de recibir las clases de español: “Los niños se van al patio cuando les toca dar castellano, ahora llevan un año o así que están más encima de ellos y sí dan la clase pero…”, denuncian.

Su lucha en contra de todo esto les ha supuesto una identificación con el resto del pueblo que no comparte sus ideas: “El tema del adoctrinamiento sí que existe en los colegios catalanes y nosotros no lo hemos permitido”, sentencian.