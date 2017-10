Josep Borrell a OKDIARIO: “Viven en un mundo de ilusiones y por las bravas no lo van a conseguir”

OKDIARIO ha hablado con el ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. Lo ha hecho minutos antes de su vuelta a Madrid tras haber participado en la concentración que ha reunido este domingo a más de un millón en personas en Barcelona a favor de la unidad de España.

“He venido por la misma razón que el otro día”, afirmaba en relación a su participación en la anterior manifestación de rechazo al secesionismo celebraba en la Ciudad Condal. “Es un momento histórico, España está atravesando una crisis política muy grave y aunque yo ahora sea un ciudadano de a pie, creo que hay que mostrar que no todos los catalanes son independentistas”, añadía.

El ex ministro defiende que “el ‘poble català’ tiene dos mitades”, una independentista y otra que no lo es. Sobre Europa lo tiene claro: “Todos los jefes de Estado de los países europeos, la Unión Europea, Estados Unidos…han dicho lo que era previsible, que no iban a reconocer una secesión unilateral”. Sin embargo, para Borrell “los independentistas viven en un mundo de ilusiones” que les impide creer este tipo de cosas.

Además, persevera en la imposibilidad de una Cataluña independiente: “No lo sería porque para que lo fuera tendría que reconocerlo los demás estados”. “Tú no eres independiente porque te declares independiente, lo eres si los demás te reconocen la independencia”, añade diciendo que los secesionistas tienen que “enterarse de una vez” de que “por las bravas no lo serán”.

Con sarcasmo define Cataluña como “un país oprimido, un país lleno de presos políticos, un país que ha vuelto al franquismo, con los derechos humanos violados y la democracia suprimida”.

Cree que el conflicto se acabará con las “elecciones autonómicas” en las que aquellos que no quisieron ser partícipes “tienen que entender que es su última oportunidad” de decidir.

Sobre los funcionarios que se nieguen a cumplir con su labor cree que “aunque habrá de todo” al final tendrán que “cumplir con su deber”.

Tras las declaraciones el ex presidente del Parlamento Europeo ha regresado a la capital para continuar con sus intervenciones que, con el tema catalán, han aumentado aún más.