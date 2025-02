La Confederación del Júcar carece de registros de sus reuniones clave en la DANA

El Comité encargado de la gestión de las emergencias en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde el inicio de la DANA que asoló 103 municipios de la provincia de Valencia este 29 de octubre carece de registros de las reuniones y decisiones tomadas desde el inicio de la DANA, según ha notificado la propia Confederación al Ayuntamiento de Valencia en respuesta a la solicitud de información efectuada por el Consistorio a la citada Confederación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Júcar justifica esta circunstancia aludiendo a la propia regulación del Comité Permanente de la Comisión de Desembalse, que «no establece la necesidad de levantar actas o registros de sus sesiones, y sus decisiones son relativas a los desembalses».

La Confederación agrega que, durante la DANA, el comité «no tuvo que tomar ninguna decisión a este respecto en ninguna de las presas» cuya explotación es competencia de la Confederación del Júcar. Y señala que, en el caso de la presa de Forata «esta desaguó cuando el nivel alcanzó el umbral del aliviadero estando sus compuertas abiertas».

La respuesta del Júcar al Ayuntamiento se produce, precisamente, cuando la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé venía retando a la Generalitat Valenciana a enseñar las grabaciones del CECOPI de este 29 de octubre. Así, se da la circunstancia de que Bernabé, que se encontraba en el CECOPI según ella misma para coordinar las agencias, reclama una información que uno de los organismos que supuestamente coordinaba, el Júcar, no puede ofrecer. De hecho, el Júcar no grabó sus reuniones y no levantó acta de las mismas, según se desprende del documento antes citado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido este martes parcialmente la documentación solicitada, ya como un ultimátum, por el Ayuntamiento de Valencia. Este último, había dado 24 horas a la Confederación para que le remitiera la información solicitada hasta en tres ocasiones, sin éxito hasta ahora.

A pesar de que parte de los enlaces remitidos por la Confederación al Ayuntamiento «no funcionan», según ha revelado el vicealcalde de Valencia Juan Carlos Caballero. Otros documentos, como al que aquí se hace referencia, son de un alto valor.

En concreto, porque explica dos cuestiones. Una, la carencia de documentos y grabaciones que certifiquen lo que pasó en las reuniones en los momentos clave de la DANA. Y otra, porque certifica que la presa de Forata «desaguó cuando el nivel alcanzó el umbral del aliviadero estando sus compuertas abiertas».