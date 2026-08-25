El pueblo más al sur del País Vasco está cerca de Logroño y destaca por su vino, su río y calidad de vida

En el extremo sur de Euskadi, donde el paisaje verde da paso a viñedos y el clima se vuelve más seco, se encuentra el pueblo más meridional del País Vasco. Con apenas 895 habitantes, el río Ebro como frontera natural y Logroño a solo 15 minutos en coche convierten a este pequeño municipio alavés en uno de los enclaves más singulares y estratégicos del norte de España.

Pero más allá de su ubicación geográfica, la pregunta es inevitable: ¿cómo es vivir aquí y qué oportunidades ofrece?

¿Cuál es el pueblo más al sur del País Vasco?

El municipio situado más al sur de Euskadi es Lapuebla de Labarca, en la provincia de Álava, dentro de la comarca de la Rioja Alavesa.

Está junto al río Ebro, que marca la frontera con La Rioja.

Se encuentra a 15 kilómetros de Logroño.

Tiene 895 habitantes (datos de 2025).

Forma parte de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Basta cruzar el puente que une la localidad con Fuenmayor para cambiar de comunidad autónoma. Esa conexión directa con La Rioja ha sido históricamente una de sus grandes ventajas.

Un origen ligado al Ebro (y a una barca)

El propio nombre del municipio revela su pasado. Antes del actual puente —construido en el siglo XX— existía una barca que permitía cruzar el Ebro, facilitando el comercio y el tránsito entre territorios.

Durante siglos dependió de Laguardia, hasta que en 1631 obtuvo el título de villa. Su desarrollo siempre estuvo vinculado al río y, más tarde, al cultivo de la vid. Hoy, el Ebro no solo delimita territorios, sino que define el paisaje y el estilo de vida.

¿Qué ver en Lapuebla de Labarca?

Pese a su pequeño tamaño, el pueblo conserva varios puntos de interés que refuerzan su atractivo turístico y residencial:

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción : Templo renacentista del siglo XVI que domina el casco urbano y simboliza el pasado histórico de la villa.

: Templo renacentista del siglo XVI que domina el casco urbano y simboliza el pasado histórico de la villa. El puente sobre el Ebro : Conexión directa con La Rioja y eje clave de comunicación comarcal.

: Conexión directa con La Rioja y eje clave de comunicación comarcal. Pasadizo del siglo XVIII : Un elemento arquitectónico singular en la calle Mayor que refleja la estructura tradicional del municipio.

: Un elemento arquitectónico singular en la calle Mayor que refleja la estructura tradicional del municipio. Mirador del Risco: Uno de sus grandes secretos, con vistas panorámicas del casco urbano, el río y el mar de viñedos que rodea la localidad.

¿Cómo es vivir en el pueblo más al sur de Euskadi?

Residir en Lapuebla de Labarca significa apostar por:

Entorno rural tranquilo.

Fuerte identidad vitivinícola.

Cercanía inmediata a una capital de provincia como Logroño.

Acceso razonable a Vitoria-Gasteiz.

Comunidad pequeña y consolidada.

La economía gira en torno al vino. Muchas familias mantienen vínculos con bodegas o explotaciones agrícolas, lo que genera una identidad colectiva muy marcada.

Al mismo tiempo, su cercanía a Logroño permite trabajar en la ciudad y vivir en un entorno mucho más tranquilo, algo cada vez más valorado tras el auge del teletrabajo.

Los pueblos más al sur del País Vasco

Lapuebla de Labarca encabeza la lista de municipios más meridionales de Euskadi. Junto a él se sitúan:

Laserna

Oyón-Oion

Elciego

El Campillar

Todos comparten clima más seco, tradición vitivinícola y proximidad a La Rioja, aunque Lapuebla ocupa el punto más austral del mapa vasco.