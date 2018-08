Gran Meliá Palacio de Isora, un resort de lujo con enfoque sostenible en Tenerife

Tenerife es la más grande de las Islas Canarias y una tierra llena de contrastes entre sol y naturaleza. De norte a sur, sus más de 250 kilómetros de costa esconden lugares en lo que perderse. La riqueza medioambiental de la isla es espectacular, con el Parque Nacional del Teide y el Parque Natural de la Corona Forestal, ofreciendo preciosos rincones en los que descansar.

Es allí, con impresionantes vistas al mar y la montaña, donde encontramos el resort Gran Meliá Palacio de Isora.

Se trata de un lugar tranquilo en el que disfrutar de lo mejor de la isla, viviendo una experiencia inolvidable gracias a su exclusividad y trato personalizado. Y es que Gran Meliá Palacio de Isora es mucho más que un resort, es un paraíso junto al mar.

Está pensado para crear momentos inolvidables y por ello cuenta con todo lo que un resort de lujo debe tener. En un destino donde la temporada nunca acaba, con cuidadas habitaciones e instalaciones, servicios a medida y todo lo necesario para sentirte mimado, Gran Meliá Palacio de Isora se convierte en un lugar de ensueño para unos días de descanso.

Es perfecto tanto para familias, como para parejas, amigos o un viaje en solitario. Gran Meliá Palacio de Isora cuenta con exclusivos servicios como Red Level, que son una apuesta de Meliá Hotels International y, por su puesto, de su distinguida marca Gran Meliá por ofrecer la gama más alta de atención personalizada y de lujo.

Con Red Level Only Adults, Gran Meliá Palacio de Isora ofrece una experiencia solo para adultos con servicio de mayordomía y acceso a instalaciones exclusivas como el Red Level Lounge o a la piscina privada. Además, con este servicio se dispone de reservas preferenciales en los restaurantes del hotel, en una amplia variedad de actividades y en su estupendo spa.

Adaptándose a todos, este exclusivo servicio también cuenta con su versión para familias, Red Level for Families perfecto para aquellos que viajan con los más pequeños. Este servicio incluye Family Concierge, una ayuda extra a la hora de planificar el entretenimiento y las actividades durante la estancia en el Gran Meliá Palacio de Isora, consiguiendo aprovechar mejor todo lo que este resort te puede ofrecer.

La versión para familias de Red Level no es menos y también ofrece acceso a instalaciones exclusivas como un área reservada de hamacas en la piscina infinity y la piscina familiar, entrada al Red Level Family Lounge y también la exclusiva zona Mar de Nubes, un espacio para niños de entre 4 y 12 meses.

El resort tiene todo lo necesario para los mejores días de descanso. Con su amplia variedad de alternativas gastronómicas la mejor experiencia culinaria está asegurada. Destacan su Nami Asian Bistro, un exótico restaurante asiático – japonés que ofrece tres experiencias en un solo espacio: sushi show cooking, mesas teppanyaki y bistro japonés; y DUO, que ofrece alta gastronomía creativa especializada en Flambée.

Gran Meliá Palacio de Isora es el lugar en el que darse un capricho. Quienes busquen un mayor grado de relajación cuentan con su exclusivo Spa by Clarins, con tratamientos que son auténticos rituales para los sentidos. Y es que Gran Meliá Palacio de Isora es bienestar y equilibrio.

Lujo sostenible

Hay otro equilibrio muy importante. El turismo debe ser sostenible y por ello, no es suficiente con ofrecer lo mejor para los clientes, también se debe dar lo mejor al entorno que nos rodea. Por ello, Gran Meliá Palacio de Isora está completamente integrado en el destino, intentando reducir al mínimo su impacto medioambiental y colaborar también por la mejora socioeconómica de su entorno.

El lujo también puede ser sostenible y así es como lo concibe el Gran Meliá Palacio de Isora. Este hotel es el único en España que cuenta con la certificación EarthCheck Gold, el mayor reconocimiento del prestigioso sello en materia de sostenibilidad turística.

Gran Meliá Palacio de Isora mantiene un compromiso tanto medioambiental como social. En un entorno natural tan maravilloso como en el que se encuentra el resort resulta indiscutible destacar la importancia del medioambiente. Por ello, el resort trabaja constantemente por reducir el impacto de su actividad, contribuyendo a preservar la diversidad biológica de Tenerife.

El resort consigue combinar de manera perfecta una oferta hotelera de lujo con un modelo de negocio sostenible. En materia medioambiental, la reducción y gestión de residuos, así como el ahorro energético e hídrico son aspectos fundamentales en su desempeño diario, contando con diferentes proyectos en los que también implican a los clientes.

En sus diferentes bares y restaurantes ya no se pueden encontrar pajitas de plástico, ya que el resort las ha suprimido en su totalidad, al igual que otros elementos de plástico de un solo uso. También promueve la reducción del uso de papel y en el Gran Meliá Palacio de Isora no hay excusa para no reciclar, ya que ha adoptado todas las medidas necesarias para que empleados y clientes lo hagan.

Incluso en los hoteles de lujo la experiencia del cliente va más allá de la propia estancia en el hotel. Alojarse en un hotel social y medioambientalmente responsable es una experiencia más, una que el Gran Meliá Palacio de Isora se puede vivir.