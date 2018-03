Qué ver en Aragón

Aragón es una de las regiones de España con más historia. Compuesta por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, es un destino ideal para los amantes de la cultura y aquellos que buscan poder disfrutar de la mejor gastronomía. Si estás pensando viajar hasta Aragón en tus próximas vacaciones, atento porque te ofrecemos las claves para que puedas ver todo lo que te señalamos.

Lugares que ver en Aragón

Ciertamente elegir Aragón como destino vacacional supone poder disfrutar de su entorno natural destacando la presencia del Ebro y el Pirineo, del recorrido por sus ciudades y pueblos con un marcado estilo mudéjar y de su amplia gastronomía marcada por la excelencia sus vinos, pero además Aragón ofrece poder visitar monumentos, iglesias y lugares como estos.

Catedral del Salvador de Zaragoza

Zaragoza es la capital de Aragón y aunque su famosa basílica del Pilar es su monumento estrella (tal y como os comentamos en este otro post), la catedral del Salvador de estilo gótico y construída en el Siglo XII es otro de los monumentos que no debes perderte en tu visita a Aragón. Previamente, en el siglo I aC, hubo un templo que se llamó la iglesia de San Vicente. También fue el sitio de una mezquita. En el Siglo XII es cuando la catedral es construida para hacer frente al norte en lugar de al este, como era la tradición de la época, para no coincidir con la dirección de las oraciones musulmanas hacia la Meca. La Catedral contiene elementos no solo de estilo gótico, sino mudéjar, renacentista y barroco. La puerta principal es representativa de la última de estas, y data del siglo XVIII. Los tesoros de la catedral, incluidos sus famosos tapices, están a la vista de los visitantes que se encuentran dentro.

Monasterio de San Juan de la Peña

Los dos monasterios de San Juan de la Peña se ubican en lo más alto de la rocosa Sierra de la Peña, arriba del pueblo de Santa Cruz de la Serós. Un incendio en 1675 llevó a los monjes a abandonar el Monasterio Viejo original del siglo X y a construir uno nuevo, el Monasterio Nuevo, más arriba en la colina. Abandonados a mediados del siglo XIX, estos históricos monasterios se han rehabilitado para que podamos descubrir lo mejor de la arquitectura antigua y la escultura, la historia, el paisaje o la vida silvestre.

Aljafería

También en Zaragoza nos encontramos con la Aljafería que supone el mejor edificio de la era islámica de España (al margen de los que se encuentran en Andalucía). El edificio se construyó como un palacio fortificado para los gobernantes islámicos de Zaragoza en el siglo XI, pero cuando la ciudad pasó a manos cristianas después de 1118 sufrió algunos cambios. Además, en la década de 1490, los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, añadieron su propio palacio. Desde la década de 1590, la Aljafería pasó a ser una fortaleza más que un palacio. Las restauraciones del siglo XX lo revivieron, y desde 1987 aloja las instalaciones del parlamento regional de Aragón.

Torre de El Salvador

En Teruel es donde encontramos esta torre, la más impresionante de las torres mudéjares en la zona. Cuenta nada más y nada menos que con 40 metros de altura, y fue construída en ladrillo y cerámica de principios del siglo XIV a partir del modelo de un alminar almohade, con una torre dentro de otra y una escalera ocupando el espacio intermedio. En tu visita podrás subir a la cámara de campanas en la parte superior, con sus dos niveles de ventanas con arcos elegantes que proporcionan los mejores panoramas de la ciudad de Teruel. En el camino encontrarás interesantes exposiciones sobre arte y arquitectura mudéjar y el viejo Teruel.

Dónde comer en Aragón

Aragón es también un destino que descubrir a partir de la mejor gastronomía. Entre los restaurantes que no os podéis perder, tenemos que recomendaros:

Restaurante La Torre del Salvador

Si bien os hemos recomendado la visita a la Torre de El Salvador en Teruel, puedes aprovechar también para comer en el restaurante cercano. Un local en el que poder disfrutar de sutiles platos de la nueva cocina aragonesa elaborados eso sí, con los ingredientes tradicionales de la zona. Entre los platos que debes probar podemos destacar el pato en salsa de frutas rojas y pacharán, el nudillo de jamón asado con vino blanco o las albóndigas de rape y gambas. No es muy grande y en la zona es de los más conocidos, de modo que si estás decidido a comer o cenar aquí es mejor que reserves con tiempo.

La Tasca de Ana

Tendremos que movernos hasta Jaca para poder disfrutar de las tapas que sirven en este bar; uno de los mejores de todo Aragón. La tostada cubierta con queso de cabra, trigueros (espárragos) y un huevo duro es una de sus exquisiteces y no dudes para nada, en probar todo lo que te sirvan con sus vinos, también irresistibles.

Restaurante La Despensa

En la provincia de Albarracín es donde se encuentra este bar, ideal para aquellos que están de paso y deseas degustar de los mejores productos de la zona. Entre los platos que sirven destacan aquellos a partir de embutidos locales y quesos, disponibles como tapas, raciones, bocadillos o tostadas.

Rutas que hacer en Aragón

Visitar Aragón supone también disfrutar de su entorno natural con rutas como estas:

Ruta por el Parque Natural del Monasterio de Piedra

En Zaragoza es donde encontramos el Parque Natural del Monasterio de Piedra que nace a partir del monasterio del mismo nombre, que previamente había sido un castillo árabe. En 1860, después de que se descubriera la caverna de Iris, se abrió al público, contando con la primera piscifactoría de España (creada en 1867). Hoy en día el parque, que continúa abasteciendo a los ríos aragoneses con especies de peces, para su repoblación, bien merece una visita y una jornada de un día para su recorrido.

Ruta por el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido

Como no, tenemos que recomendaros además la visita al Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, que además os permitirá poder visitar también de cerca la zona de los Pirineos. El parque ocupa un área de 156 kilómetros declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Si decides recorrer el área de Monte Perdido podrás ver de cerca en el centro del parque, la montaña que recibe este nombre de 3.355 metros (tercer pico del Pirineo) , aunque lo cierto es que el entorno está rodeado por una docena más de cumbres impresionantes de más de 3.000 metros.

Recorrer el parque de Ordesa y Monte Perdido te permitirá poder disfrutar además de un paisaje formado por mesetas, cañones, valles, pastos y bosques, e incluso puede que acabes bañándote en alguna de sus cascadas.

Cosas que hacer en Aragón

Junto a todo lo señalado, Aragón dispone de diversos planes que podemos seguir relacionando con la cultura y la gastronomía, como estos.

Esquía en Jaca

Se dice que el mejor destino para los amantes del esquí en España es Aragón y lo cierto es que es así. En especial la localidad de Jaca, que tiene algunas de las mejores estaciones de esquí como la de Astún que ubicada en pleno Pirineo Aragonés cuenta con pistas para todos los niveles.

Visita la Casa Museo de Francisco de Goya

Aragón es el lugar que vio nacer al famoso pintor Francisco de Goya, de modo que puedes visitar su casa museo ubicada en Fuendetodos (Zaragoza), el pueblo en el que nació el artista. El lugar de nacimiento del pintor es una humilde granja que data de principios del siglo XVIII, ambientada con objetos de la época, además de destacar la presencia de documentación gráfica para información de los visitantes. La planta baja del edificio se divide entre una entrada, un establo y una cocina, todo ello bastante austero. La visita te permitirá poder ver también el Museo de Grabados, en el que se puede admirar la serie de obras “Los Desastres”, “Los Caprichos”, “Los Disparates” y “La Tauromaquia”.