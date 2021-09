Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha sido uno de los grandes compositores de música electrónica de la historia. El DJ ha hecho historia y es que, según algunos críticos de música, ha sido uno de los primeros en introducir este estilo de música en la lista de los más vendidos, y no nos extraña ya que todo el mundo conocía el nombre de Avicii, fuese o no fuese seguidor de la música electrónica. El DJ decidió quitarse la vida en el año 2018 después de varios problemas de salud, aunque desde el año 2016 se encontraba retirado del mundo de la música.

Hoy, Tim Bergling, cumpliría 32 años y Google ha decidido dedicarle el Doodle del día para seguir recordándolo. Eso sí, en esta ocasión el Doodle será muy especial ya que no se tratará simplemente de una imagen. Al entrar en el buscador se podrá ver una ilustración del músico en la que se podrá hacer clic. Este enlace llevará dentro un vídeo muy especial con diferentes ilustraciones del DJ con su música de fondo. Un gran homenaje, sin duda alguna.

Avicii, un DJ que ha hecho historia

Tim Bergling nació en el año 1988 en Estocolmo en el seno de una familia en la que la música siempre estuvo presente. Esto le llevó a interesarse por la música desde muy joven, concretamente desde que tenía apenas ocho años de edad, cuando comenzó a componer sus propias melodías con instrumentos como la guitarra o el piano.

Pero todo cambió para Tim en el momento en el que comenzó a crear música con su ordenador. Con apenas 16 años comenzó a llamar la atención de sellos como Dejfitts Plays, que decidieron apostar por la música del joven de forma inmediata ya que sabían que tenían un diamante en bruto entre manos. A partir de entonces, Tim Bergling empezó a ser conocido como Avicii.

En el año 2011, Avicii saltó a la fama con su tema Levels y fue entonces cuando comenzó a hacerse un hueco en la industria de la música, a pesar de que ya llevaba varios años publicando su música. En muy poco tiempo se convirtió en el DJ más popular de toda la escena musical mundial.

Tras tocar en las salas más importantes de todo el planeta, Avicii publicaba su primer álbum. True (2013) contaba con canciones tan populares como Wake me up, Hey Brother o You Make Me, canciones que hoy en día se siguen escuchando en todo el mundo.

Los problemas de salud mental lo alejaron de los escenarios

En el año 2016, Avicii anunció la cancelación de su gira mundial por problemas de salud. Tal y como se conoció posteriormente gracias a su documental, el joven tenía graves problemas de salud mental y decidió hacer un descanso para recuperarse y volver con más fuerza. Pero parece que esto no ocurrió ya que el estrés al que estaba expuesto de forma habitual le impidió recuperarse de su enfermedad mental, tanto es así en el año 2018 decidió quitarse la vida.

Hoy en día se sigue escuchando la música de Avicii en todo el mundo, de ahí a que Google haya querido dedicarle este día tan especial en el que el artista cumpliría 32 años.