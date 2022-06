Zoë Kravitz producirá y protagonizará el thriller de atracos ‘The Sundance Kid Might have some regrets’

La productora y distribuidora Warner Bros se ha impuesto en la guerra de ofertas para hacerse con los derechos de The Sundance Kid Might have some regrets, un conjunto de cuentos cortos que tendrá a la actriz Zoë Kravitz como productora ejecutiva y protagonista. La noticia la ha dado en exclusiva el medio The Hollywood Reporter, quien también ha confirmado que tanto Matt Jackson de Jackson Pictures (El juicio de los siete, Molly’s Game) como Joanne Lee, coproducirán el film.

Escrito por Leyna Krow, Sundance Kid ha sido descrito como una reinvención del género de atracos, con una historia centrada en gemelas que son ladronas de bancos. Una de ellos tiene poderes sobrenaturales y la otra carece de ellos. La de las habilidades especiales se llama Maggie, que a su vez es el cerebro, pero también el aspecto más físico con su telequinesis y superfuerza, además de muchos otras habilidades. La otra hermana en cambio, es la narradora de la historia y sigue a Maggie en cada paso del camino. Sin embargo, cuando su nueva aventura sale mal, comienza a tener dudas sobre la vida que están llevando, especialmente cuando los atracos se han vuelto mucho más peligrosos que antes.

Krow es una escritora de éxito internacional. Fue la autora de la colección de cuentos I’m Fine, but You Appear to Be Sinking, finalista del Believer Book Award. Por otro lado, su relato corto Sinkhole, ha sido dirigido por Jordan Peele e Issa Rae en Universal, mientras que su novela debut, un western titulado Fire Season, se publicará este verano.

Zoë Kravitz es una de las figuras más relevantes del estudio Warner y su incorporación a The Sundance Kid Might have some regrets confirma una carrera llena de franquicias y trabajos tanto para la pantalla grande como para la plataforma de HBO Max. A principios de año fue Catwoman en The Batman y meses antes se puso bajo la dirección de Steven Soderbergh en Kimi. Antes, participó en dos entregas de la franquicia precuela de Harry Potter, Animales fantásticos. Por si fuera poco, en 2023 debutará como directora con Pussy Island, un título que critica el abuso de poder sexual sobre la mujer visto en la industria, por parte de figuras de tanto peso como Harvey Weinstein. De momento, ella misma no aparecerá en su ópera prima, ese es un trabajo que dejará a cargo de Simon Rex, Naomi Ackie y Channing Tatum.