Tom Holland es ahora mismo el actor joven que más dinero recauda en taquilla. Título que ya ostentaba antes de estrenar Uncharted, pero que ahora, con la explosión de la última adaptación al cine del mundo del videojuego se ha acrecentado. Para entender su omnipresencia en los récords de recaudación, tan sólo hay que visitar la lista de las películas más taquilleras de la historia, en la que Holland aparece en tres de las seis primeras (Vengadores: Endgame, Vengadores: Infinity war, Spider-Man: No way home). Aún con todo, debía probarse si esta entrega del público tenía que ver más por su figura de súper estrella o por el papel de Peter Parker en Marvel. Por lo visto, tiene que ver con lo primero, ya que la cinta sobre el aventurero Nathan Drake ha cosechado 44 millones, en su primer fin de semana.

Una recaudación que de momento es el mayor estreno de lo que llevamos de 2022, ya que la tercera parte del hombre araña saltó a la cartelera en diciembre. Las buenas noticias para el actor londinense no se quedan ahí, porque resulta que a su décima semana en cartelera Spider-Man: No way home todavía se mantiene como la tercera película más vista del rankings semanal, aunando una taquilla global de 770,5 millones de dólares.

Poco ha importado que esta primera entrega no haya tenido un buen recibimiento por parte de la crítica. Uncharted va por el buen camino, obteniendo de seguro una segunda parte en camino aprovechando al máximo la conexión y fidelidad que Holland mantiene con su target. En el mercado internacional tampoco le va nada mal. Lleva 139 millones y todavía no se ha estrenado en China, país al que llegará el 14 de marzo. País en el que podría incrementar fácilmente sus cifras, debido a cómo su población acude en masa a las salas. La película cuenta con un presupuesto de 120 millones, por lo que con este ritmo, en poco menos de un mes podría haber rentabilizado la inversión.

En su futura agenda, Holland tiene pendiente la producción de The Crowded Room, una serie sobre la salud mental junto a Amanda Seyfried. Pero sobre todo, tiene en mente el biopic sobre Fred Astaire, en el que podrá exhibir sus geniales dotes como bailarín.