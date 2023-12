Tiene una temporada y es el mejor drama de Netflix: todo el mundo habla de esta serie

Una de las últimas sorpresas del catálogo de Netflix ha sido el éxito de la serie La chica de los cigarrillos. Una ficción dramática para la que Netflix no ha realizado ningún tipo de promoción, pero que ha conseguido posicionarse en el Top10 de la plataforma de streaming. Una original serie indonesia que se estrenó el 1 de noviembre y que se ha convertido en poco tiempo una de las más vistas de Netflix en España.

La chica de los cigarrillos tiene solo 5 episodios y es un drama intenso y conmovedor protagonizado por una mujer joven y valiente. Una historia ambientada en la Indonesia de los años 60 que sigue a Dasiyah (Dian Sastrowardoyo), una joven artesana que desafía las tradiciones en la industria del cigarrillo de clavo de olor, conocido como Kretek.

Una original serie dirigida por Ifa Isfansyah y Kamila Andini, y escrita por Tanya Yuson en la que se cuentan los secretos del negocio de este tipo de industrias artesanales de cigarrillos. Esta ficción también se centra en el último deseo de un magnate de la industria. La serie en la que se combinan el romance y el misterio cuenta con un trasfondo histórico. La chica de los cigarrillos se ha convertido en una sorpresa para los usuarios de Netflix durante los meses de noviembre y diciembre.

Un complejo y artesanal negocio

La serie La chica de los cigarrillos cuenta la historia Dasiyah, papel que interpreta la actriz Dian Sastrowardoyo, una joven artesana que comienza un viaje para cambiar su futuro profesional y también de autodescubrimiento. Según la sinopsis de la plataforma de streaming Netflix: “Dos almas se embarcan en un romance épico ambientado en la Indonesia de los años 60, entre mezclas de sabrosas especias para crear el cigarrillo ‘kretek’ perfecto”.

Todo cambia para la joven cuando Dasiyah conoce a Soeraja (Ario Bayu) y los dos comienzan una relación amorosa. El apoyo constante de Soeraja ayudará a la joven a cambiar su carácter e intentar desafiar las normas establecidas en este cerrado mercado de los cigarrillos de clave de olor. Lo curioso de esta serie es que la historia continúa varios años más tarde con Lebas (Arya Saloka), hijo de Soeraja, y Arum (Putri Marino), que deciden investigar para intentar comprender la historia y los secretos de la familia.

Los secretos de la familia son los verdaderos protagonistas esta interesante ficción y se convierten en el hilo conductor de la serie durante sus cinco episodios.

Los papeles de los protagonistas de La chica de los cigarrillos han sido interpretados por los actores Dian Sastrowardoyo, Ario Bayu, Putri Marino, Arya Saloka e Ibnu Jamil. También en el reparto están los actores Sheila Dara, Tissa Biani, Sha Ine Febriyanti, Rukman Rosadi, Verdi Solaiman, Tutie Kirana, Pritt Timothy, Winky Wiryawan y Dimas Aditya, entre otros.

Una segunda temporada de La chica de los cigarrillos

La serie La chica de los cigarrillos ha tenido tanto éxito en Netflix que sus seguidores están ya pidiendo una segunda temporada. Su creador, es Hanung Bramantyo parece ser que estaría dispuesto a profundizar más en la historia para hacer una segunda entrega. Además, hay que tener que cuenta que el final de la serie ha quedado lo suficientemente abierto para que quede abierta esta posibilidad.

En estos 5 episodios no ha dado tiempo a descifrar el misterio en torno al padre de Jeng Ya y a la mujer que nombró antes de morir y para muchos de los seguidores de la serie esto no puede quedar así. Por ahora la plataforma de streaming Netflix no ha anunciado que vaya a haber una segunda temporada de la serie, pero esta segunda entrega sería una gran noticia para sus seguidores. Tendremos que esperar a que Netflix tome una decisión sobre la continuidad de esta increíble serie.