Es de terror y ya es lo más visto de Netflix: la película que te enganchará desde el minuto uno

Hollywood vive una de sus etapas laborales más duras. La huelga de guionistas y actores contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no parece llegar a su fin y sus posturas, no pueden estar más alejadas de un acuerdo. Y es que, uno de los debates que está encima de la mesa es la regulación de los sueldos con la llegada del streaming. Una cuestión que el SAG-AFTRA considera primordial en la lucha de sus derechos. Ante el parón inminente, los intérpretes no pueden siquiera acudir a promocionar filmes, por lo que los estrenos futuros más cercanos se han convertido en un serio riesgo económico para las major. Un futuro aciago que también afecta a plataformas como Netflix, la cual de momento no sólo no se queda sin contenido, sino que sigue estrenando contenido viral como Fantasy Island.

La sinopsis oficial de Fantasy Island es la siguiente: “El enigmático Sr. Roarke hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical. Sin embargo, sus fantasía se convertirán en pesadillas, y los invitados deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida”. Esta historia de terror disponible en Netflix es en realidad, una adaptación del famoso programa de televisión de los años 70, ambientado en un resort ubicado en una isla mágica.

Fantasy Island está dirigida por Jeff Wadlow, cineasta responsable de títulos como Rompiendo las reglas y Kick-Ass 2: Con un par u otros thrillers terroríficos como Verdad o reto y El espíritu de Bridge Hollow. Wadlow es un asiduo de la plataforma desde que estrenó en 2016 Memorias de un asesino internacional. La adaptación ha corrido a cargo del propio realizador y de los guionistas Jillian Jacobs y Christopher Roach.

El filme corre a cargo de la supervisión y producción del sello Blumhouse. Una de las grandes productoras especializadas en terror de Hollywood que, entre otras películas, ha estrenado M3GAN, oscarizadas joyas como Whiplash y Déjame salir y la reciente Insidious: la puerta roja, que se estrenó ayer. En cuanto al reparto, la historia está liderada por reconocidos actores de la talla de Michael Peña (Crash, Million Dollar Baby), Maggie Q (La jungla 4.0), Michael Rooker (Walking Dead, Guardianes de la galaxia) y Lucy Hale (Scream 4, Pequeñas mentirosas).

Fantasy Island está disponible en Netflix, pero también en Movistar + y Tivify.