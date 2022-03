La actriz Sharon Stone se acaba de unir al universo cinematográfico de DC a través de la película Blue Beetle, una historia de superhéroes que todavía se encuentra en plena preproducción. Según The Hollywood Reporter, la nominada al Oscar interpretará a la villana de la pieza, Victoria Kord, un personaje creado especialmente para la cinta.

Es curioso que Stone haya vuelto a confiar en el género, después de haber sido en 2004 la antagonista de la desastrosa Catwoman. No obstante de aquello han pasado casi 20 años y ahora, en vez de Halle Berry, la actriz de Instinto básico se enfrentará a Xolo Maridueña, el cual encarna al adolescente Jaime Reyes. A Maridueña lo conocemos especialmente por la serie de Cobra Kai, en la que interpreta a Miguel Diaz. Repasando el casting que ya se está cerrando, The Wrap fue el primero que informó hace alguna semana de la unión al elenco de Raoul Max Trujillo como Carapax, el Hombre Indestructible, otro de los villanos del film.

Blue Beetle cuenta la historia de origen de un superhéroe que obtiene su fuerza cuando, al encontrar un escarabajo alienígena, este le otorga una armadura superpoderosa. Este nuevo largometraje estará dirigido por Angel Manuel Soto, un cineasta puertorriqueño que cuenta en su filmografía con títulos como La granja o 22Weeks y que en el futuro tiene un proyecto sin título, relacionado con la franquicia de Transformers. El guion, que parte de la creación original de Charles Nicholas Wojtkoski en 1940 ha sido adaptado por Gareth Dunnet-Alcocer, un escritor que de momento sólo ha estrenado la película Miss Bala en la gran pantalla.

Sharon Stone saltó a la fama en 1992 cuando protagonizó Instinto Básico y Casino de Martin Scorsese le valió su primera y única nominación al Oscar. Dentro de nada la veremos en la segunda temporada de la exitosa serie The Flight Atendant, antes de estrenar dos largometrajes; Beauty y What About Love.

Esta será la primera película de DC protagonizada por un héroe latino y Warner Bros tiene planeado estrenarla en agosto de 2023. Queda por saber si esta historia verá la luz en las salas o al igual que Batgirl y Canario Negro, se estrenará directamente en el servicio de streaming HBO Max. Esta última estrategia parece lo más probable, visto que el superhéroe no es nada conocido fuera de los fanáticos más internos de los comics de la compañía.