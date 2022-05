‘Rebel Moon’: Ed Skrein sustituye a Rupert Friend como villano de la película

Rebel Moon es el próximo proyecto que el director Zack Snyder va a filmar para Netflix. Aún con la expansión de la secuela de Ejército de los muertos en desarrollo, el cineasta del slow motion por excelencia se encuentra rodando esta película de ciencia ficción que él mismo ha descrito como una mezcla entre Los siete samuráis de Akira Kurosawa y Star Wars. Pero ahora, en pleno rodaje, hemos podido saber que Ed Skrein sustituirá al actor Rupert Friend como villano del film.

Esta historia interplanetaria tiene lugar en una colonia pacifica, alejada de la parte más civilizada de la galaxia. Sin embargo, esta población de un día para otro es amenazada por un malvado gobernante del espacio con un poderoso ejército. Para sobrevivir, este pueblo envía a una joven para que reclute ayuda de varios guerreros del espacio que les puedan ayudar, tal y como sucede en la famosa obra de Kurosawa.

El pasado febrero se anunció que Friend interpretaría al villano principal de la película, pero parece que la sustitución por Skrein tiene que ver con conflictos en la programación del rodaje. No se sabe demasiado sobre el personaje, más allá de que será el líder de ese terrible ejército que ataca la colonia. Skrein es conocido sobre todo por sus papeles en Deadpool, Alita: Ángel de combate y El blues de Beale Street. Junto a Snyder, su mujer Deborah ejercerá como viene siendo habitual de productora del film, del mismo modo que lo hizo en anteriores trabajos como El hombre de acero o La liga de la justicia.

Aparte de la sustitución de Friend por Skrein, al reparto también se han unido a última hora Cleopatra Coleman, Fra Fee y Rhian Rees. A Coleman pudimos verla recientemente en la serie Dopesick, además de The last man on Earth y White Famous. Fee viene de ser uno de los principales antagonistas de la Ojo de halcón de Disney + y por último, a Rees se le ha visto en la versión de Halloween de 2018 y se la podrá ver en Nope de Jordan Peele y Babylon de Damien Chazelle. El elenco final que se le ha quedado al reparto de Rebel Moon es uno de los mejores con los que ha trabajado Snyder, ya que aunará nombres como Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Honsou, Doona Bae, Ray Fisher, Stuart Martin, Carey Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman y Alfonso Herrera.

Rebel Moon todavía no tiene una fecha definitiva de estreno, pero salvo una acogida en cines seleccionados, terminará dentro del catálogo de Netflix a finales del año.