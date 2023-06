Primer tráiler de ‘Sympathy for the Devil’: Nicolas Cage secuestra a Joel Kinnaman

Nicolas Cage ha pasado de ser un meme andante de internet (en cierta forma lo sigue siendo) a volver a recuperar ese reconocimiento profesional que obtuvo durante finales de los 80 y los 90. En parte lo ha conseguido gracias a interpretaciones como Pig y la metabizarrada que supuso para sus fans el estreno de El insoportable peso de un talento descomunal. Sin embargo, el papel más reciente ha sido el aplaudido Drácula en el spin-off de Renfield, cosa que no implica que a partir de ahora Cage vaya a abandonar su lado más malvado. Tan sólo hay que echar un vistazo al primer tráiler de Sympathy for the Devil para darse cuenta:

Según la ficha oficial, la sinopsis de Sympathy for the Devil es la siguiente: “Después de verse obligado a conducir a un misterioso pasajero a punta de pistola, un hombre se ve envuelto en un juego de alto riesgo del gato y el ratón en el que queda claro que no todo es lo que parece”.

Este extraño thriller parece ser la ocasión perfecta para que Nicolas Cage se redima con la taquilla, después de que su filme de Drácula recaudase tan sólo 25 millones de dólares en todo el mundo. Por el adelanto, parece que Sympathy for the Devil volverá a sacar el lado más histriónico del sobrino de Francis Ford Coppola, sin importarle en absoluto que el hombre al que secuestra se dirigiese al hospital para ver el nacimiento de su hijo. Una premisa que recuerda bastante a la Collateral de Michael Mann, eso sí, sin la sobriedad y el amor por el realismo que impregna en su cine el director de Heat. Acompañando a Cage está Joel Kinnaman, conocido sobre todo por su participación en la serie de The Killing y su papel en El escuadrón suicida.

Detrás del proyecto se encuentra Yuval Adler. Este cineasta israelí debutó en 2013 con el estreno de Belén, su primer largometraje. Después rodaría algún capítulo de la serie sobre El tirador y dos largometrajes más: Infiltrada y Los secretos que ocultamos. Sympathy for the Devil está programada para llegar a los cines estadounidenses el próximo 28 de julio. Por el momento, todavía no tiene una fecha para aterrizar a las salas españolas. Se espera que pueda llegar pasados unos meses, tras encontrar distribuidora o que en cambio, termine llegando a nuestras fronteras mediante alguna plataforma de streaming.