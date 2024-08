Primer tráiler de ‘Presence’: Steven Soderbergh se pasa al terror más inquietante

Cualquiera que haya seguido mínimamente la trayectoria del cineasta Steven Soderbergh sabe de sobra que es uno de los realizadores norteamericanos más polifacéticos. Pero hasta ahora, el de Atlanta no había tratado un género clave en nuestros tiempos: el terror. Por ello quizás, el preestreno de Presence en el Festival de Sundance supuso un revuelo tan grande, provocando que varios de los asistentes tuviesen que abandonar la sala debido al «estrés» que les generaba la nueva propuesta del realizador de Ocean’s Eleven. No sabemos si esto formará parte de una exageración por parte de su campaña de marketing, no obstante lo cierto es que el primer teaser tráiler compartido por Neon no nos ha transmitido precisamente, una sensación de tranquilidad.

Presence se centra en una familia de cuatro integrantes en la que encontramos a Lucy Liu, Chris Sullivan, Eddy Maday y Callina Liang, los cuales se mudan a una casa a través de una agente inmobiliaria interpretada por Julia Fox. Esta les asegura que es el hogar de sus sueños, convenciéndoles de adquirir la propiedad. Sin embargo, el personaje al que da vida Liang pronto se da cuenta de que existe una presencia un tanto siniestra. El eslogan final del material promocional dice lo siguiente: «Una familia se muda a una casa en las afueras y se convence de que no están solos». El guion de la historia corre a cargo del valorado David Koepp, autor de filmes como Parque jurásico, Atrapado por su pasado o Misión imposible. Además, también está implicado en el desarrollo de la nueva película de ovnis que prepara Steven Spielberg. Los críticos que pudieron verla en el festival de Park City han elogiado el trabajo de Soderbergh, convirtiéndola en una de las cintas más esperadas del género en 2025.

‘Presence’ y el punto de vista

De forma parecida a lo que Jonathan Glazer consiguió con La zona de interés, el ganador del Oscar por Traffic ha puesto el foco en el punto de vista de los espacios y de las emociones de los personajes. Una decisión sobre la que Soderbergh tenía serias dudas, pues Presence está llena del seguimientos con el propio cineasta haciendo las veces de operador de cámara y por supuesto, de director, donde la cámara funciona como «una presencia» dentro del hogar de esta familia recién instalada.

El propio realizador lo explicaba así en una de las notas de prensa de la película: «Estaba convencido de que no se puede hacer una película si no se tiene eso. Si no se puede ver lo que el personaje siente emocionalmente, no se puede hacer una película. Pero aquí estoy, literalmente derribando la estructura que he construido. Y mi única justificación es ‘aquí, si se hiciera al revés, no habría nada que ve’».

Presence llegará a los cines estadounidenses el próximo 17 de enero de la mano del sello independiente, Neon. Por otra parte, la cinta supone el regreso Soderbergh a una producción alejada de las grandes major. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante varios años ha estado explotando su relación profesional con Warner Bros y HBO. Mosaic, Déjales hablar, Sin movimientos bruscos, Kimi, El último baile de Magic Mike o la reciente miniserie Círculo cerrado han sido sus últimas colaboraciones con el servicio de streaming. Presence es la primera incursión en el mundo del terror por parte del autor, ya que a lo largo de su carrera le ha dado una gran relevancia al thriller, al drama y al terreno de la comedia.

El terror seguirá en forma en 2025

La presencia de Presence a comienzos de 2025, no hace otra cosa sino confirmar el auge creciente de calidad y repercusión mediática en el cine de terror. Tal es la magnificencia con la que esta tipología está funcionando a nivel económico y critico que incluso precuelas de una franquicia como La primera profecía, están superando todas las expectativas. El 2024 ha sido clave para el horror en el celuloide, potenciado a través de una variedad de estilos inconmensurable. Ahí están la magnifica Longlegs, Un lugar tranquilo: Día 1, De naturaleza violenta, Abigail o Descansa en paz. Claro que al género todavía le quedan grandes propuestas antes de que termine el año, como Alien: Romulus, Smile 2, MaXXXine, The Substance o el remake de Nosferatu.

Junto a Presence, la próxima temporada de terror nos traerá The Black Phone 2, la continuación de Sé lo que hicisteis el último verano, 28 años después, Scream 7, They Follow y el remake de Possession, entre otras.