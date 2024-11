El primer tráiler de la nueva película de Superman podría estar más cerca de lo que pensamos

A pesar de que el nuevo universo de DC va a debutar en unas semanas con el estreno de la serie Creature Commandos, los fans del cine de superhéroes no pueden dejar de pensar en el inicio fílmico ubicado en el verano de 2025. Hablamos cómo no de Superman: Legacy, la primera película que marcará el inicio del Capítulo Uno: Dioses y monstruos orquestado en los despachos de Warner Bros. Discovery por James Gunn y Peter Safran. El primero será además, el director y guionista de este reinicio en la mitología fílmica del Hombre de Acero, marcando el punto de partida de todo un cosmos futuro de largometrajes y seriales que intentarán competir de tú a tú con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Por tanto, aparte de sus escasas imágenes promocionales, los amantes del género llevan meses especulando con una fecha en la que podamos ver por primera vez al actor David Corenswet atravesando los cielos con su recién estrenada capa roja. Una ilusión en forma de teaser tráiler de la nueva película de Superman que podría estar mucho más cerca de los que pensamos.

Gunn no es ningún extraño para los acólitos del cine de superhéroes. Él es el responsable de la trilogía de Guardianes de la Galaxia de Marvel y de esa especie de reboot/recuela que supuso El Escuadrón suicida de 2021. Aquella propuesta fue un desastre económico derivado del estreno simultáneo en la pandemia, pero consiguió el elogio unánime de la crítica y convenció de paso para poner al cineasta estadounidense como nuevo codirector ejecutivo de DC Studios, junto al productor Safran. El humor negro de dicho universo se trasladó a la celebrada serie spin-off de El Pacificador (que rueda ya su segunda temporada) y ahora, todo parece perfectamente orquestado para la que probablemente sea el inicio del proyecto más ambicioso y arriesgado de su carrera. Sobre todo, teniendo en cuenta que el género lleva unos años saturando ya a la audiencia y, el próximo año, podría ser clave para entender si la hegemónica tendencia del mainstream llega a su fin.

La nueva película de Superman

Hace algunos meses, el director eligió Superman como título definitivo y parecía por tanto, que la coletilla de «Legacy» desaparecería definitivamente del nombre comercial. No obstante, la denominación original todavía aparece como elemento del marketing comercial y quizás Gunn esté esperando precisamente a ese esperado acercamiento visual para renombrar su obra. Además de Corenswet, al que pudimos ver el pasado verano en Twisters, el reparto de la nueva película de Superman tiene en su haber a Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel), Nicholas Hoult (Jurado nº2), Sara Sampaio (Crisis), Skyler Gisondo (The Amazing Spider-Man), Edi Gathegi (X-Men: Primera generación), Nathan Fillon (Firefly), Isabela Merced (Alien: Romulus) y Sean Gunn (Guardianes de la Galaxia).

De lo poco que se conoce es que esta no será una historia de origen, con un Clark Kent recién llegado a Metrópolis y trabajando ya en el periódico Daily Planet. También y dado uno de los pósters promocionales, se confirmó la presencia de Kripto, el cánido con superpoderes del protagonista. Pero entonces…¿Cuándo llegará el esperado tráiler?

Un tráiler inminente

Según ha contado Collider en exclusiva, el tráiler de la nueva película de Superman llegará a mediados de diciembre y se sospecha, que se podría ver por primera vez antes de las proyecciones de Mufasa: El rey León, programada para llegar a las salas el 20 de diciembre. La expectación es máxima, sobre todo después de las declaraciones del actor Frank Grillo, quien ya ha podido echar un breve vistazo al adelanto.

«Eché un vistazo a un poco del tráiler, y no estoy bromeando, y no estoy sacando esto de proporción. Se me puso la piel de gallina. Así de genial es», contaba Grillo en una entrevista con Steve Weintraub. El actor ya fue un villano en el UCM y ahora, dará el salto al DCU (Detective Comic Universe) como Rick Flag Sr. El padre del personaje al que conocidos en Escuadrón suicida y que aparecerá tanto en Creature Commandos, en la segunda temporada de El pacificador y por supuesto en el relanzamiento del superhéroe más poderoso del mundo de los cómics.

Superman: Legacy llegará a los cines el próximo 11 de julio de 2025. Se espera que ese mes sea un filón para la taquilla mundial, pues con apenas unas semanas de diferencia, por esas fechas pasarán otras superproducciones como Jurassic World: El Renacer (2 de julio) y The Fantastic Four: First Steps (25 de julio).