Primer tráiler de ‘Daredevil: Born Again’: el hombre sin miedo regresa con mucha violencia

Cuando Disney recuperó los derechos de algunos de los personajes de Marvel y Netflix vio cómo las series que había confeccionado desaparecerían de su catálogo, no fueron pocos los que lamentaron sobre todo, el adiós al superhéroe que durante tres temporadas interpretó Charlie Cox. Pero entonces, la aparición de Vicent D’Onofrio como Kingpin en la miniserie Ojo de Halcón y la participación de Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No way home hicieron saltar todas las alarmas. Lo que vimos durante años en la plataforma de «la gran N roja» también existía en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Por eso en los siguientes anuncios de la compañía, la cosa pasaba por volver a la cocina del infierno de nuevo en el formato de serie. Y así es como hoy, hemos recibido por fin el primer tráiler de Daredevil: Born Again, la que es sin duda, la serie del 2025 más esperada por parte de los fans de los superhéroes.

Si Los cuatro fantásticos: First steps es una de las últimas esperanzas del estudio por recuperar la gloria del género en la gran pantalla, entonces podemos decir prácticamente lo mismo del regreso del hombre sin miedo a la plataforma de Disney +. Más si cabe teniendo en cuenta la cantidad de franquicias sin interés en formato de serie que la productora ha lanzado en el último lustro, como Caballero luna o Invasión secreta. De hecho, las múltiples apariciones de D’Onofrio y Cox en diferentes ficciones dicen mucho de la que seguramente sea la única gran baza de interés popular de la marca en su plataforma de streaming. Daredevil apareció en Abogada Hulka y tanto él como Kingpin, estuvieron presentes en Echo. Sin embargo es ahora cuando ambos tendrán su completo protagonismo en un duelo que se percibe como antológico para la historia de la televisión.

Tráiler de ‘Daredevil: Born Again’

Lo primero que percibimos en este tráiler inicial de Daredevil: Born Again es sin duda, la carga de violencia que tendrá el show. Circunstancia completamente novedosa para la major, aunque todavía parece algo alejada de lo lúgubre que era su adaptación dentro de Netflix. El material promocional nos muestra peleas sangrientas y brazos fracturados, dignos de la crudeza del arco original realizado por Frank Miller en las viñetas.

Todo ello enmarcado en un contexto muy desfavorable para Matt Murdock. Kingpin es el nuevo alcalde de Nueva York y si atendemos al material primigenio de los cómics, parte del encanto de esta trama es que sabiendo quién es realmente Matt Murdock, promete hacerle la vida imposible al abogado y a sus allegados. Movimiento previsible en ese encuentro en una cafetería del que parte el tráiler. Por suerte, el justiciero no estará solo en su defensa de la ciudad. Para la ocasión, tendremos del mismo modo la vuelta de Jon Bernthal en el papel del Castigador, Deborah Ann Woll como Karen Page y de Elden Henson siendo de nuevo el socio del bufete de Matt, Foggy Nelson. Otros tantos personajes por supuesto, hacen su primera aparición en l mundo de Marvel. Completan el reparto Michael Gandolfini, Ayelet Zurer, Margarita Levieva, Zabrina Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan y Clark Johnson.

El planteamiento oficial proporcionado por la compañía es el siguiente: «Brian Cox interpreta a un abogado ciego con habilidades especiales que lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (D’Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas comienzan a emerger, ambos hombres se encuentran en una inevitable colisión».

¿Cuándo llegará a Disney +?

La temporada de Daredevil: Born Again contendrá 18 episodios que se vieron sometidos a una profunda revisión creativa y reshoots. En una entrevista pasada con NME, Cox habló de los particular que resultaba que la serie fuese a tener tantos capítulos. Algo bastante extraño teniendo en cuenta que las ficciones de la plataforma suelen tener de 6 a 10 episodios en total.

«Me imagino que habrá un elemento que será como el de los programas de procedimiento de la vieja escuela. No necesariamente un caso de la semana, pero algo en lo que nos adentremos profundamente en Matt Murdock, el abogado y veamos cómo es su vida. Si se hace bien y realmente se ensucia las manos con ese mundo, creo que hay algo bastante interesante en eso», aclaraba el actor británico.

Daredevil: Born Again llegará a Disney + a partir del 4 de marzo.