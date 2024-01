El actor Vicent D’Onofrio cree que la revisión creativa de Daredevil Born Again es «lo correcto»

Los implicados en lo que anteriormente fue conocido como el universo de Marvel en Netflix ya han dado su salto al mundo creado por el equipo de Kevin Feige. Bueno, todos no. Sólo los miembros principales de su serie más exitosa, Daredevil. Un aprovechamiento por parte de Disney que comenzó en Spider-Man: Sin camino a casa, cuando pudimos ver a Charlie Cox ejercer de abogado para el peter Parker de Tom Holland. Esa cesión de personaje fue señalado por La Casa de las Ideas, asegurando que ambos mundos compartirían universo. Y así, en la serie de Ojo de Halcón pudimos ver a la némesis de Daredevil, Kingpin, quien ha tenido una presencia todavía más fuerte en la reciente Echo. Vicent D’Onofrio, actor que interpreta al corpulento gángster, ahora cree que la revisión creativa del arco Born Again para el hombre sin miedo es “lo correcto”.

El pasado octubre de 2023, el reinicio de la serie Daredevil de Netflix recibió una revisión creativa, después de que Hollywood sufriese la huelga del colectivo de guionistas. Después de filmar 6 capítulos de los 18 que iba a tener la serie, Marvel decidió despedir a los escritores Chris Org y Matt Norman, reiniciando y replanteándose lo que estaban intentando hacer con el personaje. Esto en términos de producción no suele ser un buen indicativo de la salud de un proyecto, siendo la antesala de un posible desastre en términos narrativos para este nuevo producto. Después de este ejercicio de “reboot creativo”, el guionista de The Punisher, Dario Scardapane, se puso a los mandos como nuevo showrunner, mientras que Justin Benson y Aaron Moorhead, directores de la series de Moon Knight y Loki, asumieron la condición de realizadores. Un cambio drástico en el liderazgo y ejecución de una ficción televisiva que es la gran esperanza para el futuro superheroico de la propiedad intelectual y con la que D’Onofrio, parece estar muy de acuerdo.

“Soy un gran admirador de esos tipos (Benson y Moorhead) y hablo con ellos todo el tiempo ahora”, comenzaba diciéndole el actor a The Hollywood Reporter. D’Onofrio no estaba demasiado convencido de cómo se estaban haciendo las cosas, a pesar de tener rodados ya una buena tirada de capítulos, por lo que para él, ese movimiento en el departamento creativo ha sido clave para el nuevo rumbo que seguirá Born Again:

“Cuando escuché que se unirían a Born Again, pensé ‘Está bien, no sólo estamos cambiando las cosas, sino que los jefes están haciendo lo correcto por nosotros’. No han brindado su mejor talento, y eso es genial. Así que lo primero que hice fue agradecerles. Le agradecí a Kevin (Feige) por hacer eso y seguir con Charlie (Cox) y yo. Es algo bastante sorprendente”.

Una revisión más fiel para Daredevil

Sobre la revisión, D’Onofrio explicó que en la reunión todos los creativos se reunieron y dijeron “Mira, así es como tenemos que hacerlo ahora”. Así que para el actor es ahora cuando la conversación gira en torno a estar conectados con el Daredevil original, trayendo a este universo muchas historias interesantes y todas esas historias colaterales que sucedieron en esas tres temporadas originales.

En la serie, tanto él como Cox recuperan sus personajes y se espera que podamos verla en algún momento de este 2024. Las tres temporadas originales que Netflix filmó del justiciero de la cocina del infierno están disponibles en Disney +, perteneciendo oficialmente al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

¿De qué trata la historia de ‘Born Again’?

Born Again es uno de los mejores relatos que Marvel ha escrito en relación al personaje de Daredevil. Dibujado por David Mazzcchelli en una historia pensada por el genial escritor y guionista Frank Miller. Esta parte con Karen Page, la anterior secretaria de Nelson y Murdock que se marchó del bufete para comenzar su carrera de actriz en Los Ángeles. Sin embargo, lo que le sucedió fue el fracaso y una adición a la heroína que le lleva a terminar revelando la identidad de secreta del superhéroe por un chute de droga.

Esta información, cómo no, termina llegando a Kingpin. Y este, en un alarde de poderío gangsteril termina con la vida de todos aquellos que tienen esa información hasta que él es el único que la conoce. Lejos de terminar con la vida de Matt Murdock, utiliza su influencia para hundir su vida y su carrera. Así, el personaje termina en un pozo sin fondo, sin dinero, ni hogar y creyendo que todo lo que le sucede tiene que ver con la mala suerte.

Una historia muy oscura que de seguro, tendrá muchas correcciones por parte de la compañía para intentar adaptarla a todos los públicos.