La película de terror para no dormir: casi 3 horas de auténtico pánico

Ya entrando en el mes de Halloween, el público demanda cada vez más películas de terror para no dormir. Por suerte y con el auge del streaming, vivimos en una época en la que no puede ser más sencillo ver las producciones del género del horror, favoritas de todo el mundo. Hoy hablamos de Doctor sueño, la secuela de uno de esos clásicos que todo el mundo conoce, El resplandor.

Doctor sueño sigue a Danny Torrance, el joven de la primera película. Varios años después de los incidentes en el hotel Overlook, Danny sigue traumatizado intentando lidiar con sus problemas de ira y alcoholismo. Cuando sus poderes psíquicos resurgen, debe salvar a una niña llamada Aba Stone. Ella también posee los poderes de “el resplandor” y debe evitar a toda costa que un grupo de viajeros se alimenten de su don. Esta película de terror está protagonizada por Ewan McGregor y en ella, participan además nombre de la talla de Rebecca Ferguson, Cliff Curtis, Jacob Tremblay, Kyliegh Curran y Bruce Greenwood entre otros.

Dirigida por Mike Flanagan, Doctor sueño parte de la continuación escrita por Stephen King, al que nunca le gustó demasiado la adaptación que Stanley Kubrick hizo de su obra. Flanagan por su parte, es uno de los mayores exponentes del terror en la pequeña pantalla. En 2018 estrenó la serie La maldición de Hill House, en 2020 La maldición de Bly Manor y recientemente Misa de medianoche. El director y Netflix han firmado una asociación dispuesta a seguir aterrando a los espectadores con el estreno este mismo fin de semana de El club de la medianoche y The Fall of the House of Usher, una adaptación de Edgar Allan Poe que llegará próximamente a la plataforma de Ted Sarandos.

Stephen King es uno de los autores del género que más ha aportado al género. En el futuro tiene pendiente el estreno de un remake de Corazones de Atlántida, basado en su relato corto Low Men in Yellow Coats. También veremos una nueva versión de Salem’s Lot, dirigida por James Wan. Esta semana estrenó en Netflix El teléfono del Señor Harrigan.

Otra opción para disfrutar de la historia completa de Doctor sueño es ver antes El resplandor. La cinta de 1980 está disponible en HBO Max, por lo que podemos verlas seguidas en una sola tarde, aprovechando el fin de semana.