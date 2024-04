La película de terror de M. Night Shyamalan tiene nueva fecha de estreno

En los últimos años, el ritmo de trabajo del director M. Night Shyamalan ha sido envidiable. El cineasta pasó tres años sin estrenar un nuevo trabajo de Múltiple a Glass y actualmente va a película por año. Una carrera fundamentada principalmente en el suspense y que parece haber recuperado cierta forma con su último trabajo, Llaman a la puerta. Ahora, en este 2024 tendremos nuevo título para su filmografía. Se llamará Trap, estará protagonizada por Josh Harnett y tenemos una nueva fecha para su llegada a los cines.

En un principio, Trap estaba programada para llegar a las salas el próximo 2 de agosto, tal y como confirmó la propia Warner Bros. Sin embargo, sabemos que el estudio ha decidido retrasar un poco la fecha, ocupando ahora el día 9 del mismo mes en el calendario. Una noticia que llega horas después de que la cinta sea presentada en la reciente CinemaCon de Las Vegas. Evento donde entre otros proyectos, se ha visto en exclusiva el primer tráiler de Joker 2.

Por el momento, se conoce muy poco sobre esta nueva película y como bien nos tiene acostumbrados, Shyamalan mantiene varios detalles e información sobre la trama en secreto. De momento, se sabe que será un thriller psicológico ambientado en un concierto. Situación que alimenta la tendencia del autor a representar sucesos extraños que ocurren en lugares singulares, como ya pudimos comprobar en la cinta protagonizada por Dave Bautista y Jonathan Groff. En el filme, volverá a renovar su relación laboral con su hija mayor, Saleka Shyamalan, cantante que ya produjo musicalmente canciones para la cinta Tiempo y la serie de televisión de Apple TV+, Servant y que aparecerá entre el reparto, suponemos que siendo la cantante del concierto donde se desarrollan los hechos o interpretando a la hija del protagonista. El director ha levantado cierta expectación sobre Trap, asegurando que es muy inusual en comparación con los trabajos que ha estado tratando de hacer últimamente.

Josh Harnett regresa de nuevo

Josh Harnett tuvo una carrera meteórica a principios de los 2000, protagonizando auténticos fenómenos taquilleros como Pearl Harbor y Black Hawk derribado y pronto, comenzaría a escoger con cuidado ciertos proyectos, de la mano de cineastas de la talla de Brian De Palma en la Dalia negra o Robert Rodriguez en Sin City. Por aquellos tiempos quizás, El caso Slevin fue su título más regular. Las siguientes producciones no tendrían siquiera estreno en nuestro país, pero Harnett todavía tendría ecos de cierto reconocimiento para la audiencia, gracias a estar presente en un capítulo de Black Mirror y de corpotagonizar Penny Dreadful junto a Eva Green. Después de aquello, desapareció de los títulos importantes.

Por suerte, Guy Ritchie lo recuperó para la causa con Despierta la furia y Operación Fortune: El gran engaño. Volvió a otro capítulo y estuvo, entre el reparto destacado e la ganadora del Oscar 2024, Oppenheimer. Cillan Murphy y Robert Downey Jr. Fueron los grandes galardonados, pero en los Premios SAG (Sindicato de actores), el de Minnesota estuvo nominado junto el testo del elenco. Harnett aparte, tiene en el calendario dos proyectos futuros más en su agenda. Un thriller de acción llamado Fight or Flight y la cinta de venganza The Last Draw of Jack of Hearts. Su protagonismo en el filme de Shyalaman no hace más que confirmar el repunte en la carrera de Harnett. El propio actor le expresó lo que la audiencia podría esperar de este thriller, dando una impresión general de lo que será Trap:

“Trato de hacer que todos mis roles giren. Si tocas lo mismo una y otra vez, resulta aburrido para el público. Trabajar con M.Night fue una de las mejores experiencias de mi carrera. Creo que es un verdadero artista en la capital, en el sentido de la palabra. Y creo que la gente estará realmente sorprendida y entusiasmada con la película que hagamos. Es muy extraño, muy oscuro, muy salvaje”

Ishana Shyamalan también estrenará película

Ishana, la hija mayor del director, debutará en solitario tras las cámaras en Los Vigilantes. Cinta que verá la luz también este 2024, concretamente el 14 de junio. Esta ya colaboró con su padre dirigiendo algún capítulo de Servant y representando a la segunda unidad de dirección en Tiempo. Ambos proyectos se estrenan bajo el sello de Warner, la compañía que fichó al director tras años contando historias para Universal Pictures.