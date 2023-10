La película por la que Sofia Coppola casi abandona el cine: «Ya no quiero seguir haciendo esto»

Sofia Coppola es una de las cineastas más queridas fuera del mainstream. La hija del gran Francis Ford Coppola ha demostrado tener una mirada propia para contar sus propias historias y, dentro de poco, podremos ver en salas Priscilla, su última película como directora. Sin embargo, a pesar del reconocimiento y del apoyo por parte de la industria, la realizadora estuvo a punto de abandonar la profesión debido a lo duro que fue el rodaje de la cinta María Antonieta.

La cinta, estrenada en 2006, obligó a Coppola a “parar” sus futuras labores de dirección debido a la dureza que conllevó un trabajo que no se vio recompensado sus esfuerzos en la taquilla. María Antonieta estuvo protagonizada por Kirsten Dunst, colaboradora de la directora desde Las vírgenes suicidas y por Jason Schwartzman, su primo. La crítica la recibió de forma tibia, esperando mucho más del talento que años antes había asombrado al mundo con Lost in Translation. A pesar de ello, la postmoderna historia de época consiguió alzarse con el Oscar al mejor Diseño de Vestuario. Consideración que no sirvió para evitar que la propia Coppola definiese la película como “un fracaso” asegurando que “nadie la vio” ya que terminó recaudando 60 millones, frente a un presupuesto de 40 millones de dólares:

“Me lo pasé muy bien con Kirsten (Dunst) y Jason (Schwartzman), estando en Versalles y París en ese momento. Pero fue mucho gestionar a tanta gente. Estaba agotada y pensé ‘Oh, ya no quiero hacer esto’”, le contaba la directora a la Rolling Stone.

‘María Antonieta’ provocó su regreso a un cine «más minimalista»

Sofia Coppola continuó señalando las dificultades del propio rodaje, sumado al nacimiento de su hija. Aunque, al mismo tiempo, piensa fehacientemente que existe “algo adictivo en hacer películas”, teniendo una idea que le molesta hasta que la termina llevando a cabo.

Después de un rodaje con multitud de extras, personajes y equipo, Coppola volvió a trabajar en el campo que hasta aquel momento mejor le había funcionado: “Cuando conocí a Harris Savides (director de fotografía) y hablamos sobre el cine minimalista, me inspiré para intentar hacer Somewhere y volver a dos personas en una habitación de hotel, centrando en la acción y en la historia”.

Priscilla, su último trabajo, llegará a los cines estadounidenses el próximo 3 de noviembre. En España todavía no existe una fecha de estreno oficial.