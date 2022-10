Patty Jenkins podría haber terminado la historia de ‘Wonder Woman 3’

El universo de DC planteado por la reciente fusión de Warner Bros. Discovery parece estar engrasando su maquinaria. Este fin de semana se estrenará Black Adam, una película por la cual según su protagonista Dwayne Johnson, se ha escuchado por fin al fandom. Ante el enigma de ese “bienvenido a casa” pronunciado por la Roca y los rumores de una nueva película de Superman con Henry Cavill, ahora se suma el hecho de que Patty Jenkins podría estar cerrando la historia de Wonder Woman 3, según informa The Hollywood Reporter.

Hay que especificar que en la industria, tener una historia cerrada no es sinónimo de un guion terminado. Esta es más un tratamiento que suele estar falto de diálogos y que una vez presentado y aprobado por los ejecutivos de WBD, la directora ya puede desarrollar de forma completa el material que poco tiempo después de la preproducción terminará rodando con su equipo. La franquicia nunca ha estado en peligro, a pesar de que la secuela Wonder Woman 1984 fue un absoluto desastre económico, en parte debido a la pandemia. De hecho, con la segunda entrega en cines, desde el estudio anunciaron Wonder Woman 3 como parte de la expansión del universo cinematográfico de Detective Comics.

En la pantalla grande, el personaje de la semidiosa Diana apareció por primera vez en Batman vs. Superman, en la que Cavill y el caballero oscuro de Ben Affleck se enfrentaban. Un año después, obtuvo su cinta en solitario bajo la dirección de Jenkins. Explicando el origen de la heroína, Warner obtuvo la que hasta ese momento fue la entrega de su saga más laureada, con una recaudación excelsa que sobrepasó los 800 millones de dólares en todo el mundo. Aparte de sus andaduras superheroicas, Jenkins tenía entre manos el desarrollo de Rogue Squadron. Un título individual de la franquicia Star Wars que recientemente, parece haber aparcado de su filmografía ya que Lucasarts ha dejado de mencionarla en su calendario y por el momento, se desconoce en qué punto de desarrollo se encuentra. Esta posible salida de Jenkins, explicaría que el acelerón por Wonder Woman 3.

David Zaslav quiere reestructurar su potente franquicia y ya buscan a un productor ejecutivo que imite lo que Kevin Feige ha construido durante más de una década en Marvel. Independientemente de su nuevo éxito o fracaso, pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a ver reunidos a los superhéroes más relevantes de la franquicia en una misma historia. Los otros dos proyectos finalizados que quedan por estrenar son Aquaman: el Reino Perdido (diciembre de 2023) y Flash (junio de 2023).