Las palabras de Tom Hanks sobre su dura infancia que nadie esperaba: «Cuando era niño, ni siquiera…»

Si hay un actor al que todo el mundo adora, ese es Tom Hanks. No solo nos ha conquistado con sus brillantes interpretaciones en películas como Forrest Gump, Big, Philadelphia, Salvar al soldado Ryan o El peor vecino del mundo, sino también con su personalidad positiva y arrolladora. Por eso todos nos hemos sorprendido cuando nos hemos enterado que el actor tuvo una infancia bastante inestable y que, tras el divorcio de sus padres, fue criado por su padre. El actor tuvo que enfrentarse a numerosas mudanzas y cambios de colegio. Debido a estas situaciones Tom Hanks tuvo que desarrollar una gran capacidad de adaptación emocional que se ha convertido con el tiempo en una de sus grandes herramientas para triunfar con sus interpretaciones. Y lo ha conseguido, porque todos estamos de acuerdo en que Tom Hanks es un actor camaleónico que sabe adaptarse a cualquier papel y situación.

En una entrevista que realizó el actor Tom Hanks en The Guardian en 2016 el actor explicó lo siguiente sobre su infancia: «Mis padres estaban tan ocupados con sus propios problemas que creo que ni siquiera se daban cuenta de que a veces estábamos en casa». Tom Hanks añadió también en esta entrevista: «Las pocas veces que le he tenido miedo a un entorno nuevo, lo he superado. Y una vez que aprendes que puede ser malo por un tiempo, entonces estás bien». Una infancia dura que marcó al actor y que le ayudó a lograr adaptarse a todas las situaciones.

La dura infancia de Tom Hanks

El actor nació el 9 de julio de 1956 en la ciudad californiana de Concord y cuando tenía cuatro años su padres se divorciaron. El actor fue criado principalmente por su padre, Amos Mefford Hanks, un cocinero que por su trabajo pasaba largas horas fuera de casa. Con su madre, sin embargo, Janet Marylyn Frager, una enfermera de ascendencia portuguesa, no tuvo mucho contacto durante años. En su infancia se tuvo que enfrentar con sus tres hermanos a numerosas circunstancias conflictivas y también a numerosas mudanzas y cambios de colegio. Con solo diez años, el actor había vivido en 10 casas diferentes. Además, en 1965, su padre se casó con Frances Wong, una mujer de San Francisco de origen chino que tenía tres hijos, de los cuales dos convivieron con el actor durante su época de instituto.

El actor Tom Hanks, debido a esta complicada situación durante su infancia, intentó mantener un carácter optimista frente a las dificultades. Como tenía muy claro que lo suyo era la interpretación se matriculó en teatro en el Chabot College de Hayward, California y dos años después en la Universidad Estatal de Sacramento.

En abril de 2025 su hija Elizabeth Hanks habló también en su libro autobiográfico The 10: A Memoir of Family And The Open Road que también tuvo una infancia llena de «confusión, violencia, privaciones y amor» debido al comportamiento de su madre Samantha Lewes tras su divorcio del actor.

La meteórica carrera como actor de Tom Hanks

El primer éxito del actor fue la película Un, dos, tres… Splash (1984) de Ron Howard y gracias a esta cinta se convirtió en uno de esos jóvenes y prometedores actores que podían triunfar. A partir de ese momento comenzó a sobresalir en producciones comerciales como Despedida de soltero (1984) de Neal Israel y Esta casa es una ruina (1986) de Richard Benjamin.

El actor alcanzó la fama con la película Big (1988) de Penny Marshall por la que gracias a su emotiva y certera interpretación de un niño atrapado en el cuerpo de un adulto obtuvo su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor actor principal. A partir de ese momento comenzó a alejarse de la comedia y atreverse con otros géneros como el drama. El actor californiano nos sorprendió a todos con su interpretación de un abogado enfermo de VIH en Philadelphia (1993) de Jonathan Demme con la que obtuvo el Oscar al Mejor actor principal. En 1994 volvió a ser galardonado con este premio con su interpretación de un joven con discapacidad intelectual en la genial Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis.

Además de estas producciones, el actor nos ha sorprendido a todos con sus geniales interpretaciones en películas como Algo para recordar (1993) de Nora Ephron, Salvar al soldado Ryan (1998) de Steven Spielberg, La milla verde (1999) de Frank Darabont, Náufrago (2000) de Robert Zemeckis, Camino a la perdición (2002) de Sam Mendes o Atrápame si puedes (2002) de Steven Spielberg. En 2022 nos dejó con la boca abierta con su interpretación de Otto Anderson, ese viudo cascarrabias que ya no espera nada de la vida, en El peor vecino del mundo de Marc Forster. Tom Hanks es un actor que cuenta con el reconocimiento internacional y que se ha convertido en uno de los más queridos por los espectadores.