Olvídate de ‘El señor de los anillos’: esta película lo tiene todo y arrasa en Prime Video

Si estás buscando una película de acción y comedia de calidad en el catálogo de la plataforma de streaming Prime Video, no te puedes perder Hitman. Una película que se estrenó en 2023 y que ha sido dirigida por Richard Linklater sobre un guion del propio Linklater y Glenn Powell. Un thriller que se ha convertido en una de las películas más vistas de la plataforma de streaming superando la película de suspense Llaman a la puerta de M. Night Shyamalan y cintas clásicas como El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. La película está protagonizada por el actor de moda Gleen Powell junto con Adria Arjona. El actor se ha convertido en un éxito tras el estreno de las ficciones Cualquiera menos tú y Twisters.

El argumento de esta película dirigida por Richard Linklater está basado en una historia real publicada en 2021 por Skip Hollandsworth en Texas Monthly. Hollandsworth y Linklater eran amigos y habían colaborado ya en la ficción Bernie (2011). Los decidieron escribir el guion a partir de esa historia añadiendo de su cosecha una tercera parte. La historia del profesor universitario Gary Johnson se convirtió para ellos en una obsesión. La película está ambientada en Nueva Orleans y no en Houston como en la historia original, por motivos económicos, pero el resultado es una de las mejores películas de los últimos años.

La película ha contado con buenas críticas desde su estreno y ahora se está posicionando entre las más vistas de Prime Video. Esta cinta se estrenó en la sección oficial del Festival de Venecia fuera de concurso y fue elegida para la selección oficial de Festival Internacional de Cine de Toronto. También se presentó en el Festival de Cine de Londres.

¿Qué ocurre en la película Hitman?

La película Hitman cuenta la historia de Gary Johnson que es un tímido profesor universitario de filosofía que vive en Nueva Orleans. Gary se acaba de divorciar y lleva una vida tranquila con sus clases y un trabajo a tiempo parcial como consultor informático para el departamento de policía de la ciudad. Un día la policía le pide que se haga pasar por un sicario como parte de una operación destinada a detener a quienes intentan contratar este tipo de trabajos.

Aunque parece increíble, Gary logra hacerse pasar por un sicario y borda el papel. Pronto se dan cuenta de que tiene una habilidad natural para interpretar el papel de diferentes tipos de sicarios según cada cliente específico, con la ayuda de disfraces, barbas y tatuajes. Los problemas surgen cuando Gary decide saltarse las reglas para ayudar a Maddy, una mujer desesperada que quiere matar a su marido maltratador. Gary se enamora de ella y comienzan una relación durante la que decide disuadirla de la decisión. Cuando de repente se encuentra en medio de un crimen real, se da cuenta de que todas las pruebas le están apuntando.

Según la sinopsis: “Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal”.

El reparto de esta película

El papel de Gary lo interpreta el actor Glenn Powell que se ha convertido en toda una estrella tras sus papeles en Cualquiera menos tú y Twisters. Este actor también es conocido por interpretar a Chad Radwell en la serie de comedia de terror de Fox Scream Queens (2015-2016), Finnegan en Everybody Wants Some!! (2016), al astronauta John Glenn en el drama Hidden Figures (2016) y un papel secundario en la película de acción Top Gun: Maverick (2022).

En el reparto de Hitman están los actores Adria Arjona que interpreta el papel de Maddy Masters, el amor de Gary y Austin Amelio el de Jasper, un policía encubierto. También en elenco de esta película están los actores Retta como Claudette, la oficial de policía para el que trabaja Gary, Sanjay Rao como Phil, el oficial de policía para el que trabaja Gary, Evan Holtzman como Ray Masters, el marido de Maddy, Molly Bernard y Mike Markoff, entre otros.

Hitman es una película de acción con un toque de comedia negra que está conquistando a los usuarios de la plataforma de streaming Prime Video. Destaca por su original guion y por la buena interpretación de sus protagonistas. La película Hitman, en suma, es una buena opción para los que están buscando una cinta de calidad perfecta para el fin de semana.